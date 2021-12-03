90% всех биткойнов уже добыто, для майнинга остальных понадобится более 100 лет

По данным портала Blockchain.com, подавляющее большинство биткойнов – 90% монет уже добыты и находятся в обращении. При этом эксперты отрасли утверждают, что на майнинг 10% криптовалюты, которые еще остались, понадобится больше века, пишет, пишет 3DNews.
Со времени добычи первых биткойнов прошло 12 лет, и в открытом обращении находятся 18,9 млн монет. По прогнозам биржи CoinDesk, оборот всех биткойнов стоит ожидать не ранее 2140 года.
Халвинг (halving, «уполовинивание») биткойна, который происходит примерно каждые четыре года, прежде всего означает сокращение награды за каждый добытый блок.
Халвинг продолжает усложнять процесс майнинга. Иными словами, сейчас майнеры получают по 6,25 биткойна за каждый добавленный блок в блокчейн, но в 2024 году сумма вознаграждения снизится вдвое.
Между тем, около 20% биткойнов (3,7 млн) из уже добытых считаются «утраченными» по разным причинам – это означает, что их невозможно получить.
В течение сложившегося в последнее время тренда в понедельник биткойн подешевел на 5,8%, его курс упал ниже $48 000, а на прошлой неделе – на 27%.
Несмотря на недавнюю распродажу криптоактивов, некоторые биржевые эксперты все еще рассчитывают на то, что биткойн снова подорожает, поскольку многие, в том числе крупные игроки, ценят эту криптовалюту как средство хеджирования от инфляции.
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