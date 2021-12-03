Прокуратура пришла с новыми обысками в Киевавтодор: заподозрили растрату 150 млн на ремонте моста

Киевская городская прокуратура провела обыски в помещениях коммунальной корпорации «Киевавтодор». Должностных лиц предприятия подозревают в растрате 148,7 млн грн во время ремонта Южного мостового перехода в столице.

Об этом сообщает пресс-центр прокуратуры.

По данным следствия, часть работ, которые в соответствии с документами подрядчик выполнил на объекте в период с сентября по ноябрь 2021 года, не соответствуют заявленным объемам и стоимости. Речь идет о ремонте деформационных швов эстакады моста.

Обыски прошли на основании постановления суда. Прокуроры искали финансовые документы и доказательства хищения средств. Начато уголовное производство по ч. 5 ст. 191 У К Украины (растрата бюджетных средств в особо крупных размерах).

Напомним, летом прокуратура уже обыскивала «Киевавтодор». Должностных лиц подозревают в уклонении от уплаты 30 млн грн налогов во время ремонта моста на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса, а также — в закупке машин по завышенным ценам.