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В Украине появилась онлайн-карта недр: какую информацию можно просмотреть

В Украине появилась онлайн-карта недр: какую информацию можно просмотреть

СНБО представила онлайн-карту использования недр Украины, с помощью которой можно узнать, кому принадлежат добывающие компании, сроки действия разрешений, ренту, которая начисляется, и ее уплату.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Секретарь СНБО Алексей Данилов во вторник (14 декабря. – Ред.) в Офисе президента Украины представил систему мониторинга пользования недрами в рамках информационно-аналитической системы главного ситуационного центра страны СОТА», – говорится в сообщении.

Основу системы мониторинга недр составляет ГИС-портал. На нем представлена ​​и автоматически обновляется информация о:

  • спецразрешениях на пользование недрами;
  • конечных собственниках и учредителях компаний, являющихся владельцами спецразрешений;
  • условиях выдачи и истории изменения статусов территорий, где расположены недра;
  • добыче за последний год и за все время действия разрешения;
  • месторождении полезных ископаемых, скважин нефти и газа;
  • начисленной рентной плате на спецразрешение и ее уплате.

Посмотреть онлайн-карту можно по ссылке.

По материалам Слово и Дело
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