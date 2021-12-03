В Украине появилась онлайн-карта недр: какую информацию можно просмотреть

СНБО представила онлайн-карту использования недр Украины, с помощью которой можно узнать, кому принадлежат добывающие компании, сроки действия разрешений, ренту, которая начисляется, и ее уплату.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Секретарь СНБО Алексей Данилов во вторник (14 декабря. – Ред.) в Офисе президента Украины представил систему мониторинга пользования недрами в рамках информационно-аналитической системы главного ситуационного центра страны СОТА», – говорится в сообщении.
Основу системы мониторинга недр составляет ГИС-портал. На нем представлена и автоматически обновляется информация о:
Посмотреть онлайн-карту можно по ссылке.
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