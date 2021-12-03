Дубилет рассказал о своей платформе для запуска необанков и анонсировал проекты в Африке и Азии

Бывший министр Кабинета Министров и сооснователь Fintech Band (monobank) Дмитрий Дубилет официально заявил, что работает над проектом Fintech Farm, который запускает цифровые банки в разных странах мира в партнерстве с традиционными банками.

Такое объявление он сделал в своем Telegram.

«Нашей первой „ласточкой“ стал Leobank, который мы запустили в Азербайджане в партнерстве с местным Unibank», — написал Дубилет.

Также он добавил, что следующим проектом станет запуск банка в Нигерии. Кроме того, он добавил, что в ближайшие пару лет Fintech Farm планирует запустить банки в восьми странах в Африке и Азии.

Кроме того, Дубилет заявил, что в ближайшем будущем компания Fintech Farm проведет IPO. Также он добавил, что компания предлагает опционы на долю в компании всем сотрудникам.

По словам Дубилета, проект Fintech Farm он реализует вместе с создателем сервиса Приват24 Александром Витязем, а также Николаем Бескровным, Юлией Гусевой, Вадимом Ходаком, Федором Корешниковым, Андреем Суховым и Дмитрием Макаричовым.