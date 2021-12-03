Госбюджет-2022: как изменятся расходы по сравнению с текущим годом

Президент Владимир Зеленский уже подписал государственный бюджет на 2022 год. По сравнению с этим годом расходы в нем увеличили почти на 4% – до 1 трлн 499,5 млрд грн.

Об этом пишет «Слово и дело».

Бюджет-2022: меньше денег на ГУД и Минрегион

В бюджете-2022 более чем на половину (на 57,4%) решили урезать расходы на Министерство развития общин и территорий – до 14,6 млрд грн.

Расходы на Министерство реинтеграции оккупированных территорий сократили на 26,5% – до 1,3 млрд грн. На Центральную избирательную комиссию предусмотрели 363,6 млн грн – на 15,9% меньше, чем в этом году.

Расходы на Государственное управление делами урезали на 11,1% – до 2,9 млрд грн. На 14,8% меньше финансирования получило Агентство по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами.

На 3,2% уменьшили расходы на Министерство аграрной политики, на 1,6% – на Министерство энергетики, на 1,5% – на Верховный Суд, на 1,4% – на Министерство социальной политики и Конституционный Суд.



Инфографика: «Слово и дело»

На что решили увеличить расходы в 2022 году

Больше всего в следующем году вырастут расходы на Министерство по делам ветеранов – с 1,3 млрд до 6 млрд грн (+372,1%).

Кроме того, на 358,7% увеличили расходы на Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности, но в результате там совсем небольшая сумма – 18 млн грн. До 4,3 млрд грн в следующем году вырастут расходы на Министерство цифровой трансформации.

На Верховную Раду в бюджете-2022 предусмотрели 3 млрд грн (+6,7%), на Секретариат Кабмина – 4,9 млрд грн (+64,3%).

Среди правоохранительных органов больше всего выросли расходы на Офис генерального прокурора – в бюджете заложили 14 млрд грн (+21,6%). Расходы на Госбюро расследований вырастут до 2,7 млрд грн (+7,9%), а на Министерство внутренних дел останутся практически на уровне этого года.

До 133,5 млрд грн (на 9,9%) увеличили финансирование Министерства обороны. Главное управление разведки в следующем году получит 4,5 млрд грн (+6,4%), Совет нацбезопасности и обороны – 388,1 млн грн (+49,1%), СБУ – 16,2 млрд грн (+5,6 %).

В Госбюджете-2022 предусмотрели больше средств на НАБУ, НАЗК и Бюро экономической безопасности. Расходы на Министерство инфраструктуры увеличили до 26,8 млрд грн – на 187,6%.

На Министерство здравоохранения предусмотрели 196,8 млрд грн – на 14,3% больше, чем в этом году.