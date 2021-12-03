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Новая почта запускает бизнес-отделения, они появятся в каждом областном центре

Новая почта запускает бизнес-отделения, они появятся в каждом областном центре

В 2022 году Новая почта планирует открыть 1000 новых отделений в новых населенных пунктах, а также запустить новый формат — бизнес-отделения для обслуживания корпоративных клиентов.

«В отделениях будет предоставляться полный спектр услуг для бизнес-клиентов: отправка и получение посылок и грузов, упаковка отправлений, финансовые услуги. В декабре 2021 года открывается первое пилотное бизнес-отделение в Черкассах. В 2022 году Новая почта планирует открыть такие отделения как минимум в каждом областном центре», — сообщили в компании.

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В целом количество пунктов выдачи и отправки посылок Новой почты в Украине в 2021 году увеличилось до 20 тысяч. При этом 7 тыс. отделений расположены в селах.

«Только за 2021 год мы открыли 1600 новых отделений и установили более 9 тыс. почтоматов», — рассказал Александр Бульба, СЕО Новой почты.

По материалам Финансовый клуб
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