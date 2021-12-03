Минфин продал ОВГЗ почти на 11 млрд грн

Министерство финансов на аукционах 14 декабря привлекло в бюджет 10,777 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа в гривне, долларах и евро.

Минфин предложил инвесторам 7 выпусков ОВГЗ со сроком обращения 3 и 6 месяцев, 1 год, 1,5 года, 2, 3 и 5 лет, а также годовые бумаги в евро и двухлетние в долларах.

Средневзвешенная доходность 3-месячных облигаций составила 10,5%. Удовлетворены все 5 заявок, от их продажи получена наибольшая сумма — 2,226 млрд грн.

На 6-месячные бумаги с доходностью 10,75% (+5 б.п.) удовлетворены 11 из 12 заявок. От их продажи привлечено 1,462 млрд грн.

На годовые гривневые ОВГЗ с доходностью 11,77% (+7 б.п.) удовлетворены все 18 заявок и получено 488,234 млн грн.

Средневзвешенная доходность 1,5-летних бумаг составила 11,88% (+9 б.п.), что позволило удовлетворить все 7 заявок и привлечь 128,952 млн грн.

От продажи 2-летних гривневых облигаций с доходностью 12,65% (+1 б.п.) и удовлетворением 18 из 19 заявок получено 1,391 млрд грн.

Средневзвешенная доходность 3-летних ОВГЗ составила 12,85%, что позволило удовлетворить 8 из 9 заявок и привлечь 110 млн грн.

На 5-летние бумаги с доходностью 13% удовлетворены все 9 заявок и получено 12,63 млн грн.

От продажи годовых ОВГЗ в евро с доходностью 2,5% получено 102,46 млн евро.

От продажи 2-летних долларовых облигаций с доходностью 3,9% получено $ 68,871 млн.

Наибольший спрос был сосредоточен на 3-месячных гривневых ОВГЗ.

От продажи ценных бумаг в гривне в госбюджет привлечено 5,8 млрд грн.

По итогам аукционов бюджет получил 10 млрд 777 млн 495 тыс. 469,71 грн.