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Эксперты назвали лучшие Android-смартфоны

Эксперты назвали лучшие Android-смартфоны

Доступный аппарат Samsung и флагман от OnePlus вошли в список рекомендованных для покупки смартфонов.

Об этом сообщает издание Android Authority.

Журналисты медиа заявили, что в 2021 году необязательно покупать только актуальные устройства. «Конечно, всегда весело иметь новейшие и лучшие технологии, но вы можете сэкономить много денег, купив прошлогодние устройства», – отметили авторы.

В список рекомендованных к приобретению телефонов вошел Samsung Galaxy S20 FE, который составители рейтинга назвали одним из лучших девайсов. Аппарат отметили за емкий аккумулятор, полноценный телеобъектив, наличие слота под карту памяти.

В список попал флагман L G V60. Устройство с восемью гигабайтами оперативной памяти, огромным экраном, значительной автономностью и защитой от влаги.

Также в материале были перечислены Sony Xperia 5 II и OnePlus 8 Pro, которые составители топа назвали девайсами, которые подойдут на замену популярным моделям.

Доступный Google Pixel 4a был отмечен как один из лучших смартфонов 2020 года. В том числе журналисты похвалили девайс за длительную поддержку производителя. Asus Zenfone 7 назвали инновационным устройством с безрамочным OLED-экраном и гибридной камерой.

По материалам Portaltele
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