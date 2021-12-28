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Можно носить с собой: LG презентовала мобильный телевизор с аккумулятором (фото)

Можно носить с собой: LG презентовала мобильный телевизор с аккумулятором (фото)

LG StanbyME — 27-дюймовый телевизор, который может работать «без проводов» и вращаться на подставке с регулируемой высотой.

До выставки CES 2022 осталось всего несколько недель, и производители обещают удивить нас разными моделями OLED-, Mini LED-, MicroLED-телевизоров. В преддверии мероприятия некоторые компании начали анонсировать свои новинки. Так, LG на днях презентовала телевизор необычного форм-фактора, сообщает издание theverge.com.

Новинка LG StanbyME оснащена 27-дюймовым экраном, аккумулятором и подставкой, позволяющей вращать экран и размещать его на определенной высоте. Название модели, StanbyME, можно перевести как «оставайся со мной». И это соответствует действительности, ведь устройство можно переносить из комнаты в комнату — куда бы вы ни пошли.

«Вы также можете отсоединить экран от подставки и держать его в руках, как планшет», — пишет издание.

LG заявляет, что StanbyME может работать до трех часов без подзарядки, поэтому без проблем сможет транслировать пару фильмов.

Так как компания не производит 27-дюймовые OLED-панели, новинка получила ЖК-экран. К сожалению, компания не поделилась подробностями о разрешении и других функциях дисплея. Видимо, эту информацию придерживают до презентации в Лас-Вегасе.

Однако известно, что StanbyME располагает интерфейсом, воспользоваться которым позволяет сенсорный экран. Зрители смогут выбирать контент от стриминговых сервисов Netflix, Amazon Prime Video, а также от YouTube. Телевизор также будет поддерживать NFC для синхронизации со смартфоном. Что касается подключения, есть порт USB и как минимум один вход HDMI. Задняя часть комплекта имеет тканевую отделку.

По материалам Фокус
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