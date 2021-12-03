Арбитраж в $5 млрд: детали иска китайцев по делу «Мотор Сичи»

Китайские инвесторы в украинскую «Мотор Сич» увеличили исковые требования к Украине до 4,6 млрд долларов и подали полный текст иска в арбитраж.
Об этом говорится в ответе Министерства юстиции на запрос Экономической правды.
Исковые требования касаются выплаты возмещения Украиной за якобы нарушение режима справедливого отношения и экспроприацию инвестиции вопреки соглашению между правительствами Украины и КНР о поощрении и взаимной защите инвестиций.
Заявленная сумма исковых требований составляет 4,59 миллиарда долларов. Ранее, в 2020 году, в запросе об арбитражном производстве была определена примерная сумма исковых требований в размере 3,6 миллиарда долларов.
В Минюсте также разъяснили, что истцом в арбитражном производстве является не компания Skyrizon, а 6 граждан Китая. Ранее китайское издание Global Times сообщало, что иск подала компания Skyrizon.
Местом арбитражного производства избран г. Гаага, Нидерланды. Администрирующий орган — Постоянная палата третейского суда в Гааге.
В Министерстве подчеркнули, что исследуют исковое заявление и приложенные к нему доказательства и не могут преждевременно давать юридическую оценку фактам.
В то же время в ведомстве добавили, что «полный текст иска является очень детальным, полным скандальных предположений, поддерживается эмоциональными утверждениями, к нему приложены в качестве доказательств „раздутые“ экспертные заключения (в частности, относительно размера исковых требований)».
Напомним, китайский инвестор «Мотор Сичи» назвал недопустимыми заявления украинских властей о возможной национализации предприятия и пригрозил новыми исками.
Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 января 2021 года, которое предусматривает применение специальных экономических санкций против китайских инвесторов «Мотор Сичи».
Министерство торговли США ввело санкции против китайской компании Skyrizon — инвестора в ПАО «Мотор Сич», заявив, что она угрожает национальной безопасности США.
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