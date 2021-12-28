«Волк с Уолл-стрит» назвал Shiba Inu и Dogecoin бесполезными

Бывший американский брокер Джордан Белфорт, известный как «Волк с Уолл-стрит», в разговоре с The Sun назвал мем-криптовалюты Shiba Inu и Dogecoin «бесполезными и не имеющими ценности».

По его мнению, создатели этих проектов пользуются нерегулируемым рынком и должны попасть в тюрьму. Он предостерег инвесторов от покупки таких активов.

«Я поклонник блокчейна, но там много ерунды, много дерьмовых монет, которые не служат никакой цели, кроме как отделить людей от их денег», — заявил Белфорт.

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Он также выразил уверенность, что регулирование принесло бы пользу «голубым фишкам», таким как биткоин и Ethereum. Аналогичное мнение экс-брокер высказывал в июле.

«Я предполагаю, что кому-то в конечном итоге предъявят обвинения. […] Чем раньше правительство вмешается, тем лучше для криптовалюты», — заключил Белфорт.

Ранее экс-сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден призвал своих подписчиков в Twitter воздержаться от покупки Shiba Inu. Позже он объяснил, что подобные токены не нравятся ему из-за плохого чувства юмора.

Напомним, в конце октября Shiba Inu вошла в первую десятку криптоактивов по капитализации с показателем $32,6 млрд. 30 ноября ее цена выросла на 25% после анонса листинга на Kraken. А по данным аналитиков, Dogecoin оказалась популярной криптовалютой по поисковым запросам в 23 штатах США.