«Волк с Уолл-стрит» назвал Shiba Inu и Dogecoin бесполезными

Бывший американский брокер Джордан Белфорт, известный как «Волк с Уолл-стрит», в разговоре с The Sun назвал мем-криптовалюты Shiba Inu и Dogecoin «бесполезными и не имеющими ценности».
По его мнению, создатели этих проектов пользуются нерегулируемым рынком и должны попасть в тюрьму. Он предостерег инвесторов от покупки таких активов.
«Я поклонник блокчейна, но там много ерунды, много дерьмовых монет, которые не служат никакой цели, кроме как отделить людей от их денег», — заявил Белфорт.
Кстати, об интересных нововведениях и финансовых новостях в других странах мы также пишем в телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь и вы! 🤫
Он также выразил уверенность, что регулирование принесло бы пользу «голубым фишкам», таким как биткоин и Ethereum. Аналогичное мнение экс-брокер высказывал в июле.
«Я предполагаю, что кому-то в конечном итоге предъявят обвинения. […] Чем раньше правительство вмешается, тем лучше для криптовалюты», — заключил Белфорт.
Ранее экс-сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден призвал своих подписчиков в Twitter воздержаться от покупки Shiba Inu. Позже он объяснил, что подобные токены не нравятся ему из-за плохого чувства юмора.
Напомним, в конце октября Shiba Inu вошла в первую десятку криптоактивов по капитализации с показателем $32,6 млрд. 30 ноября ее цена выросла на 25% после анонса листинга на Kraken. А по данным аналитиков, Dogecoin оказалась популярной криптовалютой по поисковым запросам в 23 штатах США.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Б/у авто в Украине подорожают на 20% – прогноз на 2022 годВчера, 07:50 - 2757 4
Квартира для сдачи в аренду: на что обратить вниманиеВчера, 16:03 - 2239 2
10 миллиардеров, которые больше всего обеднели за 2021 год. Вместе они потеряли $152 млрдВчера, 16:13 - 634 2
«Фальшивые деньги»: миллиардер посоветовал избегать фиата и переходить на BTCВчера, 21:22 - 1013 1
В Великобритании разыграют роскошный особняк по цене от 10 фунтов стерлинговВчера, 17:30 - 349 1
Польша решила упростить условия для украинских заробитчан: что и как изменитсяВчера, 16:41 - 3640 1
Пособие по безработице 2022: сколько будут платить украинцам без занятостиВчера, 11:11 - 2862
Б/у авто в Украине подорожают на 20% – прогноз на 2022 годВчера, 07:50 - 2757 4
Квартира для сдачи в аренду: на что обратить вниманиеВчера, 16:03 - 2239 2
ТОП-5 отраслей с самыми высокими зарплатами в Украине в 2021 годуВчера, 14:16 - 1642 1
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)30.12.2021, 10:30 - 524 3
«Антонов» презентовал первый серийный самолет Ан-178 (фото)28.12.2021, 15:10 - 1455 14
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютеры25.12.2021, 10:33 - 2291 10
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 2322
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2967 4