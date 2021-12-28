0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 10 0

«Волк с Уолл-стрит» назвал Shiba Inu и Dogecoin бесполезными

«Волк с Уолл-стрит» назвал Shiba Inu и Dogecoin бесполезными

Бывший американский брокер Джордан Белфорт, известный как «Волк с Уолл-стрит», в разговоре с The Sun назвал мем-криптовалюты Shiba Inu и Dogecoin «бесполезными и не имеющими ценности».

По его мнению, создатели этих проектов пользуются нерегулируемым рынком и должны попасть в тюрьму. Он предостерег инвесторов от покупки таких активов.

«Я поклонник блокчейна, но там много ерунды, много дерьмовых монет, которые не служат никакой цели, кроме как отделить людей от их денег», — заявил Белфорт.

Кстати, об интересных нововведениях и финансовых новостях в других странах мы также пишем в телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь и вы! 🤫

Он также выразил уверенность, что регулирование принесло бы пользу «голубым фишкам», таким как биткоин и Ethereum. Аналогичное мнение экс-брокер высказывал в июле.

«Я предполагаю, что кому-то в конечном итоге предъявят обвинения. […] Чем раньше правительство вмешается, тем лучше для криптовалюты», — заключил Белфорт.

Ранее экс-сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден призвал своих подписчиков в Twitter воздержаться от покупки Shiba Inu. Позже он объяснил, что подобные токены не нравятся ему из-за плохого чувства юмора.

Напомним, в конце октября Shiba Inu вошла в первую десятку криптоактивов по капитализации с показателем $32,6 млрд. 30 ноября ее цена выросла на 25% после анонса листинга на Kraken. А по данным аналитиков, Dogecoin оказалась популярной криптовалютой по поисковым запросам в 23 штатах США.

По материалам Forklog
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.