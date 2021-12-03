Создатели инвестиционного приложения «Multi Invest» приобрели компанию «Wotan»

Создатели инвестиционного приложения Multi Invest завершили сделку по приобретению компании Wotan, предоставляющей клиентам услуги по управлению инвестициями в фондовый рынок с помощью искусственного интеллекта, обучению инвестированию, а также wealth management (управлению активами премиум-сегмента клиентов).
«Инвестирование с помощью ИИ, обучающие курсы от профессиональных инвесторов, глубокая аналитика фондового рынка — это лишь часть функций, которыми мы сможем дополнить приложение Multi Invest благодаря данной сделке. Интеграция продуктов Wotan займёт некоторое время, но мы уверены, что вместе сделаем Multi Invest лучшим решением для инвестиций в Украине», — отмечает Сергей Виндерских, Head of Fintech Product компании Treeum, продакт Multi Invest.
«В дальнейшем мы также планируем развивать сервис wealth management и масштабировать опыт, который сейчас получает премиум-сегмент клиентов Wotan, — утверждает Константин Вайсман, Head of Fintech компании Treeum. — Результаты, которые показывает команда по управлению активами являются одними из самых лучших на рынке. Во многом это заслуга не только искусственного интеллекта, но и аналитический команды Wotan, в которой работают профессиональные финансовые аналитики и трейдеры — выходцы из НБУ, Deloitte, Cascad Investment Fund и J.P.Morgan».
Приложение Multi Invest готовят к запуску в первом квартале 2022 года. С его помощью украинцы смогут инвестировать в акции международных компаний, фонды, криптовалюту и украинские гособлигации. Проект принадлежит основателям сайта minfin.com.ua — компании Treeum, мажоритарным акционером которой является инвестиционная компания Dragon Capital.
Основатели Wotan, Сергей Кравецкий, Михаил Пацан и Андрей Варнава, продолжат работать над инвестиционными продуктами в компании.
«Интеграция Wotan в структуру одной из крупнейших украинских финтех-компаний, позволит нам совместно реализовать планы по предоставлению инвестиционных возможностей каждому жителю Украины, — комментирует Сергей Кравецкий, CEO Wotan. В ближайшее время мы дадим нашим клиентам еще больше возможностей на пути к финансовой стабильности и безопасности».
О Multi Invest и Treeum
Multi Invest — инвестиционное приложение, которое позволит украинцам инвестировать в акции международных компаний, фонды, криптовалюту и украинские гособлигации. На сайте multi.ua можно детальнее ознакомиться с продуктом и получить специальные условия для первых пользователей. Релиз Multi Invest запланирован на 1-й квартал 2022 года.
Treeum — украинская продуктовая fintech-компания, которой принадлежат сайты minfin.com.ua и finance.ua, CPA-сеть SalesDoubler и ряд других проектов.
О Wotan
Wotan — украинская компания, основанная в 2016 году, которая фокусируется на рынке инвестирования. В 2020 году запустила Wotan App — первое в Украине приложение для инвестирования и управления портфелем ценных бумаг на основе искусственного интеллекта (App Store, GooglePlay.). Через приложение совершают сделки с облигациями внутреннего государственного займа и другими ценными бумагами 12 тысяч пользователей.
Академия «Wotan» — образовательный проект в сфере финансовой грамотности и инвестирования (ранее — «Академия Ритчера»). За 5 лет обучение в Академии прошли 50 тысяч студентов из 27 стран.
Консалтинговый бизнес Wotan Management предоставляет комплекс консультационных услуг, охватывающих все аспекты финансовой жизни клиента с крупным состоянием: составление финансового и инвестиционного плана, аудит и структурирование активов, оптимизацию налогообложения, открытие счетов в иностранных банках, разработку инвестиционной стратегии и управление активами.
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