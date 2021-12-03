Как вернуть средства за уплаченные налоги: кто может претендовать на налоговую скидку

Налоги называют движущей силой экономики государства и головной болью рядовых граждан. Так, с заработной платы работников постоянно удерживается кругленькая сумма: к примеру, если вы получаете от работодателя зарплату в размере 20 тысяч гривен, то «чистыми» вы получите лишь 16 100 грн, а остальные 3900 грн пойдут на уплату НДФЛ и военного сбора.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал, кто может претендовать на налоговую скидку и как вернуть средства за уплаченные налоги.
Претендовать на налоговую скидку могут:
ФЛП и частные предприниматели вернуть средства вследствие налоговой скидки не смогут. Сделать это не смогут и те, кто получает зарплату в «конверте».
Как вернуть средства за уплаченные налоги. Если все необходимые условия выполняются, следует перейти к самому процессу оформления налоговой скидки. Сделать это можно как онлайн через электронный кабинет плательщика налогов, так и оффлайн, посетив ближайший центр обслуживания плательщиков, где предоставят бесплатную консультацию и помогут в оформлении всех бумаг.
Первый способ требует наличия электронной цифровой подписи, получить который можно через сервисы «Приват24», «Дія» и другие, а второй требует наличия всех документов в бумажном виде, а также займет гораздо больше времени из-за очередей и ожидания решения.
Рассмотрим способ оформления всех заявлений и документов в онлайн-режиме:
Важно: в квитанциях должна быть указана сумма только за соответствующую услугу, предусмотренную законом. Например, если в квитанции за оплату детсада общая сумма к оплате составляет услуги+питание, такое заявление отклонят.
Читайте больше в материале Finance.ua Налоговая скидка. Как вернуть часть уже уплаченных налогов
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