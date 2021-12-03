Как вернуть средства за уплаченные налоги: кто может претендовать на налоговую скидку

Налоги называют движущей силой экономики государства и головной болью рядовых граждан. Так, с заработной платы работников постоянно удерживается кругленькая сумма: к примеру, если вы получаете от работодателя зарплату в размере 20 тысяч гривен, то «чистыми» вы получите лишь 16 100 грн, а остальные 3900 грн пойдут на уплату НДФЛ и военного сбора.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал, кто может претендовать на налоговую скидку и как вернуть средства за уплаченные налоги.

Претендовать на налоговую скидку могут:

резиденты и граждане Украины;

те, у кого есть регистрационный номер карточки налогоплательщика;

граждане, получающие официальную заработную плату;

люди, расходы которых относятся к списку тех, за которые возможно вернуть часть уплаченного налога.

ФЛП и частные предприниматели вернуть средства вследствие налоговой скидки не смогут. Сделать это не смогут и те, кто получает зарплату в «конверте».

Как вернуть средства за уплаченные налоги. Если все необходимые условия выполняются, следует перейти к самому процессу оформления налоговой скидки. Сделать это можно как онлайн через электронный кабинет плательщика налогов, так и оффлайн, посетив ближайший центр обслуживания плательщиков, где предоставят бесплатную консультацию и помогут в оформлении всех бумаг.

Первый способ требует наличия электронной цифровой подписи, получить который можно через сервисы «Приват24», «Дія» и другие, а второй требует наличия всех документов в бумажном виде, а также займет гораздо больше времени из-за очередей и ожидания решения.

Основной шаг при получении скидки – заполнение декларации о доходах.

Рассмотрим способ оформления всех заявлений и документов в онлайн-режиме:

Войти в личный кабинет по ссылке с помощью сформированной электронной подписи.

Подать запрос на получение информации о ваших доходах – для этого переходим во вкладку «Заявления, запросы для получения информации», оформляем заявление и ожидаем получения документа во вкладке входящие/исходящие документы.

Подготовить скан-копии документов, подтверждающих расходы-квитанции об оплате на имя заявителя, свидетельства о родстве (для возврата средств за обучение ребенка или родного), чеки и т.д.

Важно: в квитанциях должна быть указана сумма только за соответствующую услугу, предусмотренную законом. Например, если в квитанции за оплату детсада общая сумма к оплате составляет услуги+питание, такое заявление отклонят.

Объединить все документы и квитанции в один PDF -файл – сделать это можно с помощью онлайн-сервисов и установленных программ на ПК или смартфоне.

Перейти к разделу Электронный кабинет для граждан, где нажать на Подача декларации об имущественном состоянии и доходах.

Нажать на Создать и просмотреть, заполнена ли декларация автоматически.

Проверить уже введенную информацию и сверить ее с документом о доходах, который вы накануне заказывали, исправить неточности.

Заполнить декларацию с нуля, если предварительные данные отсутствуют.

Сохранить, подписать с помощью ЭЦП и отправить декларацию.

Читайте больше в материале Finance.ua Налоговая скидка. Как вернуть часть уже уплаченных налогов