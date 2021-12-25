Должна быть на руках у работника: стали известны новые правила ведения и хранения трудовых книжек

Трудовые книжки (вместе с бумажными документами в Украине ввели и е-вариант), согласно части третьей статьи 48 Кодекса законов о труде, должны храниться у работника. По его требованию в трудовую вносятся записи о приеме на работу, переводе и увольнении, а также поощрения.
По словам главного государственного инспектора отдела по вопросам соблюдения законодательства о труде, занятости и других нормативно-правовых актов Управления Гоструда в Кировоградской области Ирины Яновской, выдавать работникам трудовые книжки, которые хранятся у работодателя, пока нет оснований.
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Она отметила, что выдача всех имеющихся трудовых книжек работникам в обязательном порядке предусматривается после завершения работ по включению Пенсионным фондом Украины в Реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования отсутствующих сведений о трудовой деятельности работников, которые должны быть совершены в течение пяти лет.
Напомним, что для того, чтобы пакет документов в электронной трудовой книжке был полным, в систему нужно загрузить все документы, влияющие на расчет стажа. Для этого нужны скан-копии записей в бумажной трудовой; документы о получении образования (до 2004 года в трудовой стаж учитывалось обучение в вузах на дневной форме); свидетельство о рождении ребенка для женщин; военный билет и другие документы.
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