Еврокомиссия предлагает отказаться от долгосрочных газовых контрактов — Bloomberg

Европейский Союз планирует после 2049 года отказаться от долгосрочных контрактов на поставки газа в рамках своего «зеленого» перехода.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующий законопроект.

Документ будет опубликован 15 декабря, а 16 декабря его обсудят руководители Евросоюза на саммите в Брюсселе.

Как отмечает агентство, в случае принятия этого решения пострадает ведущий поставщик топлива в Европу — Россия.

Также сообщается, что Еврокомиссия предложит меры по укреплению безопасности поставок, поскольку этой зимой Европа столкнется с рекордными ценами и острым дефицитом топлива.

«Повышенная напряженность в отношениях между Россией и Украиной грозит дальнейшим сокращением поставок, увеличивая риск того, что энергетический кризис сохранится в следующем отопительном сезоне», — подчеркнули в Bloomberg.

Среди прочего, Еврокомиссия также хочет предложить более стратегический подход к хранению газа, включая меры по обеспечению высокого уровня заполнения хранилищ в начале отопительного сезона.

Также инициатива предусматривает добровольные совместные закупки стратегических запасов газа операторами транспортных систем. Такие резервы могут быть высвобождены в случае возникновения чрезвычайной ситуации. В Еврокомиссии пока не комментируют указанные инициативы.