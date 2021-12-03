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Еврокомиссия предлагает отказаться от долгосрочных газовых контрактов — Bloomberg

Еврокомиссия предлагает отказаться от долгосрочных газовых контрактов — Bloomberg

Европейский Союз планирует после 2049 года отказаться от долгосрочных контрактов на поставки газа в рамках своего «зеленого» перехода.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующий законопроект.

Документ будет опубликован 15 декабря, а 16 декабря его обсудят руководители Евросоюза на саммите в Брюсселе.

Как отмечает агентство, в случае принятия этого решения пострадает ведущий поставщик топлива в Европу — Россия.

Также сообщается, что Еврокомиссия предложит меры по укреплению безопасности поставок, поскольку этой зимой Европа столкнется с рекордными ценами и острым дефицитом топлива.

«Повышенная напряженность в отношениях между Россией и Украиной грозит дальнейшим сокращением поставок, увеличивая риск того, что энергетический кризис сохранится в следующем отопительном сезоне», — подчеркнули в Bloomberg.

Среди прочего, Еврокомиссия также хочет предложить более стратегический подход к хранению газа, включая меры по обеспечению высокого уровня заполнения хранилищ в начале отопительного сезона.

Также инициатива предусматривает добровольные совместные закупки стратегических запасов газа операторами транспортных систем. Такие резервы могут быть высвобождены в случае возникновения чрезвычайной ситуации. В Еврокомиссии пока не комментируют указанные инициативы.

По материалам Финансовый клуб
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