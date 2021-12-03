В Украине накрыли крупнейшую сеть поддельных COVID-сертификатов. Зарабатывали по 5 млн гривен

В Киеве правоохранители разоблачили крупнейшую в Украине сеть по изготовлению поддельных сертификатов о вакцинации. Мошенники зарабатывали более 5 млн гривен в месяц за свои услуги.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, злоумышленники вносили данные клиентов в электронную систему eHealth для дальнейшей загрузки в Единый портал государственных услуг «Дія».

СБУ установило, что противоправную деятельность организовали два жителя Киева. Для реализации схемы они привлекли нескольких руководителей медучреждений и шесть семейных врачей из разных регионов страны.

Для передачи «списков» для оформления фиктивных документов организаторы аферы привлекали посредников. Кроме того, через них поддерживали связь и передавали деньги.

На данный момент решается вопрос о сообщении организаторам схемы о подозрении в совершении преступления и избрании судом меры пресечения.