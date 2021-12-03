0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 149 0

В Украине накрыли крупнейшую сеть поддельных COVID-сертификатов. Зарабатывали по 5 млн гривен

В Украине накрыли крупнейшую сеть поддельных COVID-сертификатов. Зарабатывали по 5 млн гривен

В Киеве правоохранители разоблачили крупнейшую в Украине сеть по изготовлению поддельных сертификатов о вакцинации. Мошенники зарабатывали более 5 млн гривен в месяц за свои услуги.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, злоумышленники вносили данные клиентов в электронную систему eHealth для дальнейшей загрузки в Единый портал государственных услуг «Дія».

СБУ установило, что противоправную деятельность организовали два жителя Киева. Для реализации схемы они привлекли нескольких руководителей медучреждений и шесть семейных врачей из разных регионов страны.

Для передачи «списков» для оформления фиктивных документов организаторы аферы привлекали посредников. Кроме того, через них поддерживали связь и передавали деньги.

На данный момент решается вопрос о сообщении организаторам схемы о подозрении в совершении преступления и избрании судом меры пресечения.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.