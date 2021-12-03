Dela Energy® завершила строительство солнечных электростанций на двух заводах Nestlé в Украине

На производственных локациях группы Nestlé в пгт. Торчин и с. Смолигов (Волынская обл.) сотрудники группы компаний Dela Energy® завершили строительство двух солнечных электростанций общей мощностью 594 кВт. СЭС общей пиковой мощностью 399 кВт, появилась на 15 крышах зданий фабрики Nestlé в Украине, расположенного в пгт. Торчин и на территории завода в с. Смолигов Волынской области построена наземная СЭС пиковой мощностью 195 кВт.

Dela Energy® была выбрана подрядчиком по проектированию и строительству солнечных электростанций для группы Nestlé, как компания, имеющая многолетний опыт строительства солнечных электростанций в Украине. Проект был реализован в соответствии с международными стандартами строительства солнечных электростанций корпорации Nestlé в течение 60 дней. Солнечные электростанции будут генерировать чистую электроэнергию для собственного потребления на производственных предприятиях Nestlé, без подключения по «зеленому тарифу» или другой государственной поддержки.

Строительство солнечных электростанций для собственного потребления – тренд, получивший популярность среди производственных предприятий за последний год. Основные причины очевидны – рост рыночных цен на электроэнергию, волатильность и непредсказуемость цен на энергоносители. Но есть другие, не менее значимые причины, имеющие значение для глобальных компаний, работающих в Украине – это всемирное движение по декарбонизации и защите окружающей среды от загрязнения. В частности, компания Nestlé уверенно движется к выполнению своего глобального обязательства по достижению нейтрального углеродного следа к 2030 году.

Солнечные электростанции, генерирующие электроэнергию для собственного потребления непосредственно на объектах производства, решают оба вопроса, так как они обеспечивают предприятия чистой энергией с фиксированной стоимостью в течение всего периода работы (20-25 лет).