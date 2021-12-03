Авиакомпания UNA заказала у ГП Антонов пять самолетов

Новая государственная авиакомпания Украинские национальные авиалинии закажет у ГП Антонов пять пассажирских самолетов.

Соответствующий меморандум между Мининфраструктуры и ГК Укроборонпром был подписан во вторник, 14 декабря.

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“Когда мы планировали украинского национального перевозчика – это для стимулирования нашей авиаотрасли. Украина – одна из немногих стран, которая должна строить самолеты, у нее есть технологии, производство, люди. Не хватало только государственных заказов. И сейчас мы начинаем это делать для гражданской авиации”, – сказал министр инфраструктуры Александр Кубраков во время подписания меморандума.

По его словам, уже в первом или втором квартале следующего года будут подписаны прямые контракты с ГП Антонов.

Гендиректор Укроборонпрома Юрий Гусев отметил, что согласно меморандуму Антонов в течение трех лет построит пять пассажирских самолетов Ан-158 на 99 мест. Он добавил, что госпредприятие планирует построить первый самолет за 1 год.

Планируется, что пассажирские самолеты отечественного производства будут использоваться на региональных рейсах по Украине и на международных рейсах на короткие расстояния.

Ранее сообщалось, что украинская национальная авиакомпания UNA в 2022 году начнет выполнять рейсы по двум внутренним и 14 международным направлениям.