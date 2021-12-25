Очередность выплаты пенсий: кто и когда получает

Составляя график получения пенсий, Пенсионный фонд выполняет требования закона, а потому некоторые категории пенсионеров получают выплаты раньше других. Согласно разъяснению ПФУ, к приоритетным относятся люди с особыми заслугами перед Украиной и наиболее незащищенные социальные категории.
Выплата пенсий производится с 4-го по 25 число месяца. В первую очередь выплаты получают лица с инвалидностью в результате войны, участники боевых действий и члены семей погибших военнослужащих.
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На следующем этапе производятся выплаты получателям социальной пенсии. Положенные суммы выплачивают лицам, потерявшим кормильца, людям с инвалидностью, детям с инвалидностью.
Затем наступает черед пенсионных дней для наибольшей категории пенсионеров — неработающих получателей пенсии по возрасту.
На последнем этапе выплаты получают работающие пенсионеры.
Для каждого пенсионера в ПФУ определена дата пенсионной выплаты, но в открытом доступе этот график не публикуется, он относится к документам для служебного пользования.
Получать пенсию пенсионер может в отделении Укрпочты или в банках, которые сотрудничают с Пенсионным фондом. По состоянию на 2021 год из 72 украинских банков пенсию можно получать в 45 банках. В список входят все государственные банки и коммерческие с наибольшим количеством отделений по Украине.
Инфографика: ПФУ
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