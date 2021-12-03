Из «ковидного» фонда в прошлом году не использовали 11,9 миллиарда - Счетная палата

Из Фонда борьбы с COVID-19 в 2020 году не использовано 11,9 млрд грн, в том числе 1,4 млрд грн — для закупки вакцин против коронавируса, а почти полмиллиарда — на доплаты медикам.
Об этом в Фейсбуке написал глава Счетной палаты Валерий Пацкан.
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«11,9 млрд грн не использовали из Фонда борьбы с COVID-19 в 2020 году, в том числе 1,4 млрд грн — для закупки вакцин против коронавируса, а почти полмиллиарда — на доплаты медикам. При этом 25,7 млрд грн, или треть всех средств Фонда, направили на дороги», — написал Пацкан.
По его словам, Минздрав и ГП «Медзакупки» не обеспечили оперативного осуществления централизованных закупок медизделий и оборудования для медучреждений. Кое-где согласование между ними необходимых документов длилось до 3,5 месяца с даты решения о выделении средств. В результате закупленное оборудование в 2020 году больницы получили со значительным опозданием, в частности аппараты искусственной вентиляции легких в ноябре 2020 года — в марте 2021 года, компьютерные томографы — в первом квартале 2021 года.
«К проведению этого контрольного мероприятия мы привлекли все территориальные управления Счетной палаты. Наши специалисты обрабатывали информацию, полученную на запросы от 40-ка центральных органов исполнительной власти и местных администраций и 626-ти учреждений здравоохранения», — констатировал Пацкан.
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