«Слуги народа» считают, что тарифы на газ являются небольшими

Председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк считает, что тарифы на газ в Украине являются небольшими.
Об этом она заявила в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.
Шуляк отметила, что нынешняя ситуация с ценами на газ сложилась из-за действий Российской Федерации. От них страдает не только Украина, но и другие европейские страны.
«Слуга народа» отметила, что правительство в состоянии обеспечить отопление в домах и сравнительно невысокие тарифы на газ для украинцев.
«На сегодня тепло в домах наших граждан. Тарифы на газ являются постоянными и небольшими, и государство их на сегодня может обеспечить», — сказала Шуляк.
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