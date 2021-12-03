«Слуги народа» считают, что тарифы на газ являются небольшими

Председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк считает, что тарифы на газ в Украине являются небольшими.

Об этом она заявила в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Шуляк отметила, что нынешняя ситуация с ценами на газ сложилась из-за действий Российской Федерации. От них страдает не только Украина, но и другие европейские страны.

«Слуга народа» отметила, что правительство в состоянии обеспечить отопление в домах и сравнительно невысокие тарифы на газ для украинцев.

«На сегодня тепло в домах наших граждан. Тарифы на газ являются постоянными и небольшими, и государство их на сегодня может обеспечить», — сказала Шуляк.

Справка Finance.ua:

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что массовых отключений отопления и света в Украине не будет;