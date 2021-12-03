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«Слуги народа» считают, что тарифы на газ являются небольшими

«Слуги народа» считают, что тарифы на газ являются небольшими

Председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк считает, что тарифы на газ в Украине являются небольшими.

Об этом она заявила в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Шуляк отметила, что нынешняя ситуация с ценами на газ сложилась из-за действий Российской Федерации. От них страдает не только Украина, но и другие европейские страны.

«Слуга народа» отметила, что правительство в состоянии обеспечить отопление в домах и сравнительно невысокие тарифы на газ для украинцев.

«На сегодня тепло в домах наших граждан. Тарифы на газ являются постоянными и небольшими, и государство их на сегодня может обеспечить», — сказала Шуляк.

Справка Finance.ua:

  • Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что массовых отключений отопления и света в Украине не будет;
  • Национальный банк Украины ожидает стремительного снижения цен на газ после окончания отопительного сезона в Европе весной 2022 года. В то же время средняя цена за год будет достаточно высокой — 460 долларов за тысячу кубометров.
По материалам Главком
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