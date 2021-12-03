Производитель электробайков Harley-Davidson выходит на фондовый рынок

Компания LiveWire, которая является подразделением Harley-Davidson Inc. по выпуску электромотоциклов, выйдет на открытый рынок через слияние со SPAC AEA-Bridges Impact Corp.
Как сообщается в пресс-релизе Harley-Davidson, примерная оценка подразделения составляет $1,77 млрд.
В рамках сделки LiveWire получит $400 млн. Еще по $100 млн в качестве инвестиций в акционерный капитал компании (PIPE) выделят стратегические партнеры – Harley-Davidson и производитель скутеров, мотоциклов и квадроциклов KYMCO (Тайвань).
Компания направит эти деньги на улучшение продукции и расширение производства.
Сделку планируют закрыть в первом полугодии 2022 года. Акции LiveWire будут торговаться на Нью-йоркской фондовой бирже NYSE под тикером LVW.
Подразделение LiveWire появилось в Harley-Davidson в 2019 году. Кроме электромотоциклов оно также выпускает электровелосипеды для детей STACYC.
При этом СЕО Harley-Davidson Йохен Цайтц продолжит руководить LiveWire после выхода на биржу в течение еще двух лет.
Harley-Davidson сохранит 74%-ную долю компании, в то время как SPAC AEA-Bridges Impact будет принадлежать 17%.
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