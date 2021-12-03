Meta купила товарный знак одноименного банка за $60 млн

Владелец социальной сети Facebook компания Meta купила за $60 млн активы под торговой маркой американского регионального банка Meta Financial Group.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителей компаний.

В понедельник Meta Financial сообщила в заявлении для регуляторов, что компания из Делавэра под названием Beige Key LLC согласилась приобрести всемирные права на название за $60 млн. Владельца компании Beige Key в банке не раскрыли.

«Beige Key является аффилированным лицом с нами, и мы приобрели эти активы под торговой маркой», — заявили в Meta Platforms.

Представитель MetaBank также подтвердил участие Meta Platforms.

В компании отметили, что вели переговоры с банком до того, как было объявлено о смене названия Facebook на Meta.