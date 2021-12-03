Межбанк: чего ждать от валюты сегодня

Вторник продолжит держать в напряжении весь валютный рынок, а спекулянтам будет на чем заработать. Причин несколько, вот основные:

Продолжится перетягивание курсового каната в части тренда по курсу доллара. Вчера котировки по нему к вечеру опять поднялись с явной целью в 27 гривен в ближайшее время, что устраивает как крупных экспортеров, так и нерезидентов, которые хотят поучаствовать в аукционе по ОВГЗ. Попытки сыграть «на повышение» продолжатся и сегодня;

15 декабря заседание ФРС США и большинство аналитиков склоняется к вероятности повышения процентной ставки, что сделает американскую валюту еще более привлекательной на мировых рынках. Это будет реакцией со стороны ФРС на сохранение высокой инфляции в Америке. А значит, мы ждем в ближайшее время продолжения ралли по паре евро/доллар и скачков курса евро относительно гривны. На этом будут зарабатывать спекулянты в ближайшее время. Тем более, что потом очень скоро еще нас ждет и заседание ЕЦБ по аналогичному вопросу;

Сегодня состоится аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Чиновники переиграли его условия и резко расширили количество и сроки по предлагаемым бумагам. На момент написания статьи Минфин планирует размещать гривневые облигации на 70, 196,364,490,686,1050 и 1610 дней, а также валютные в евро на 351 день и в долларе на 659 дней. Судя по всему они тоже считают, что ФРС США повысит ставку и торопятся продать валютные бумаги еще по «старой» доходности. Ну, а по гривневым ОВГЗ такое расширение спектра предлагаемых бумаг говорит о том, что деньги бюджету очень нужны и ставка делается на их привлечение на этом аукционе. По нашим прогнозам, они смогут продать сегодня ОВГЗ на сумму не менее 10−18 млрд гривен в эквиваленте с доходностью по гривневым облигациям от 10% до 13% годовых, по евро — с доходностью в пределах 2,5% годовых и по доллару с доходностью около 3,9% годовых. Активное размещение облигаций в сочетании с их покупкой нерезидентами — позитивный фактор для гривны на валютном межбанке;

Приближение периода бюджетных платежей у клиентов. Конец года уже не за горами, расчеты с государством по налогам тоже. И это делает гривну все более дефицитной на рынке. Поэтому уже сейчас многие крупные игроки вынуждены накапливать нацвалюту для расчетов по налогам и это тоже поддерживает позиции гривны на межбанке.

Во вторник сохранится полная зависимость тренда по курсу от курсовых задач крупных игроков и их поведения, а также от интервенций Нацбанка и его тактики на торгах. Регулятор выйдет на межбанк только в случае существенных перекосов между спросом и предложением по доллару. Его ценники при проведении интервенций в таком случае и будут главным курсовым «маяком» для всего межбанка.

Мы не меняем свой прогноз в части того, что регулятор сейчас «не готов» к существенному укреплению гривны и его «устраивает» уровень котировок по доллару в пределах 27 гривен плюс — минус 10−15 копеек на ближайшее время. «Не готовы» снова терять на укреплении нацвалюты и крупные экспортеры и они постараются также поддерживать определенный баланс предложения валюты на рынке, чтобы не обваливать котировки.

Частично могут «спутать им карты» нерезиденты, которые захотят сегодня купить гривневые облигации на аукционе, но учитывая, что расчеты по нему завтра — они также не будут «заваливать» рынок валютой, чтобы не терять на курсе.

Курсы межбанка на 14 декабря будут в пределах: доллар — коридор 26,80 — 27,10 грн, евро — коридор 30,20 — 30,50 грн.

Котировки наличного валютного рынка на 10 утра:

Курс доллара в банках: прием 26,70 — 26,92 грн и продажа 26,96 — 27,10 грн.

В обменниках финкомпаний: покупка 26,90 — 26,95 грн и продажа 26,98 — 27,05 грн.

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 26,94 / 26,96

евро — 30,41 / 30,43

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