Pfizer покупает крупную американскую фармкомпанию за $6,7 млрд

Американская фармацевтическая компания Pfizer готовится приобрести разработчика лекарств Arena Pharmaceuticals Inc за 6,7 миллиарда долларов.
Такое решение приняли советы директоров обеих компаний, сообщает Reuters.
Известно, что Pfizer заплатила за каждую акцию Arena по 100 долларов, что вдвое превышает стоимость ценных бумаг Arena на закрытие последних торгов.
Это последняя сделка, которую Pfizer заключила в 2021 году в рамках расширения компании. В прошлом месяце Pfizer приобрел иммуноонкологическую компанию Trillium Therapeutics Inc примерно за 2,22 миллиарда долларов.
Покупка Arena поможет Pfizer получить доступ к ведущим проектам Arena, которые вышли на финальный этап испытаний лечения ряда сложных заболеваний, в том числе лечения гастроэнтерологических, дерматологических, кардиологических и других заболеваний.
В компании также отмечают, что приобретение Arena дополнит круг возможностей Pfizer по разработке препаратов для лечения воспалительных и иммунных заболеваний.
В Pfizer ожидают, что сделка по покупке Arena будет закрыта в первой половине 2022 года.
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