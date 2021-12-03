Илон Маск хочет перерабатывать CO2 в ракетное топливо

Глава компании SpaceX Илон Маск объявил о начале программы очистки атмосферы Земли от углекислого газа и превращения его в ракетное топливо.
Об этом он написал в серии сообщений на своей Твиттер-странице.
«SpaceX запускает программу по забору CO2 из атмосферы и превращению его в ракетное топливо. Пожалуйста, присоединяйтесь, если интересно», – отметил в одном из сообщений Илон Маск.
В другом сообщении он подчеркнул, что эта технология «будет важна» и для освоения Марса.
SpaceX is starting a program to take CO2 out of atmosphere & turn it into rocket fuel. Please join if interested.— Elon Musk (@elonmusk) December 13, 2021
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