Илон Маск хочет перерабатывать CO2 в ракетное топливо

Глава компании SpaceX Илон Маск объявил о начале программы очистки атмосферы Земли от углекислого газа и превращения его в ракетное топливо.

Об этом он написал в серии сообщений на своей Твиттер-странице.

«SpaceX запускает программу по забору CO2 из атмосферы и превращению его в ракетное топливо. Пожалуйста, присоединяйтесь, если интересно», – отметил в одном из сообщений Илон Маск.

В другом сообщении он подчеркнул, что эта технология «будет важна» и для освоения Марса.

SpaceX is starting a program to take CO2 out of atmosphere & turn it into rocket fuel. Please join if interested.