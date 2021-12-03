НБУ разрешил Ярославскому стать главным владельцем самой старой страховой компании

Национальный банк согласовал Александру Ярославскому опосредованное владение 50,1047% голосующих акций (50,0035% уставного капитала) Национальной страховой компании «Оранта».

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Также регулятор согласовал компании «НС-Финанс» прямое владение данными акциями.

Ранее Антимонопольный комитет предоставил «НС-Финанс» разрешение на приобретение акций НАСК «Оранта», что обеспечило превышение 50% голосов в высшем органе управления компании.

В сентябре 2021 года Центральный депозитарий ценных бумаг сообщил страховщику, что ООО «НС-Финанс», владеющее 24,941% акций НАСК «Оранта», увеличило свой пакет до 49,890% акций.

Основным бенефициаром «НС-Финанс» с правом голоса 99,99% является Александр Ярославский, директором — Александр Черный.

«Оранта» является правопреемником «Укргосстраха», основанного 25 ноября 1921 года. В 1993 году «Укргосстрах» был переоснован, его учредителем со стороны государства выступил Фонд госимущества.

В 2007 году ФГИ продал инвестору последний пакет акций, находящийся в государственной собственности.