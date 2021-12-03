«Нафтогаз» впервые вышел на биржу с аукционом на продажу электроэнергии

Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» 13 декабря впервые вышла на площадку «Украинской энергетической биржи» с аукционом по продаже электрической энергии.
Об этом сообщает ExPro.
Аукцион проводился на площадке УЭБ. Компания предлагала базовую нагрузку на 1 квартал 2022 года и январь 2022 года — позиции мощностью по 25 МВт.
Стартовая цена позиции на 3 месяца составляла 3500 грн/МВт-ч, на 1 месяц — по 3300 грн/МВт-ч.
Реализовать предложенные объемы «Нафтогазу» не удалось, однако компания выставила аналогичные позиции на аукционах 15 и 16 декабря.
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