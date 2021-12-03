0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 101 0

Суд отменил возвращение Коломойскому акций Приватбанка

Суд отменил возвращение Коломойскому акций Приватбанка

Шестой апелляционный административный суд отменил решение Окружного админсуда Киева, которым был удовлетворен иск кипрской компании Triantal Investments Ltd. и отменено решение Национального банка об определении связанных с ПриватБанком лиц.

Апелляционный суд закрыл производство по этому делу, сообщает НБУ.

“Национальный банк приветствует законное и обоснованное решение суда апелляционной инстанции. Судом отменено решение Окружного административного суда Киева от 18 апреля 2019 года, а производство по делу закрыто, поскольку в соответствии с позицией Большой Палаты Верховного Суда по делу № 826/20221/16 решение Национального банка от 13 декабря 2016 года №105 об определении лиц связанными не может быть обжаловано в суде ни одной юрисдикции», – отметил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Подконтрольная бывшему акционеру ПриватБанка Игорю Коломойскому компания Triantal Investments Ltd до национализации была владельцем 16,7362% акций банка.

9 декабря 2020 года Северный апелляционный хозсуд отменил решение Хозсуда Киева от 16 октября 2019 года о приостановлении рассмотрения иска экс-владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Triantal Investments об отмене национализации банка и возобновил производство по этому делу.

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.