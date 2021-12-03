Суд отменил возвращение Коломойскому акций Приватбанка

Шестой апелляционный административный суд отменил решение Окружного админсуда Киева, которым был удовлетворен иск кипрской компании Triantal Investments Ltd. и отменено решение Национального банка об определении связанных с ПриватБанком лиц.

Апелляционный суд закрыл производство по этому делу, сообщает НБУ.

“Национальный банк приветствует законное и обоснованное решение суда апелляционной инстанции. Судом отменено решение Окружного административного суда Киева от 18 апреля 2019 года, а производство по делу закрыто, поскольку в соответствии с позицией Большой Палаты Верховного Суда по делу № 826/20221/16 решение Национального банка от 13 декабря 2016 года №105 об определении лиц связанными не может быть обжаловано в суде ни одной юрисдикции», – отметил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Подконтрольная бывшему акционеру ПриватБанка Игорю Коломойскому компания Triantal Investments Ltd до национализации была владельцем 16,7362% акций банка.

9 декабря 2020 года Северный апелляционный хозсуд отменил решение Хозсуда Киева от 16 октября 2019 года о приостановлении рассмотрения иска экс-владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Triantal Investments об отмене национализации банка и возобновил производство по этому делу.