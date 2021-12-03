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Австрия призывает ввести в эксплуатацию «Северный поток-2»

Австрия призывает ввести в эксплуатацию «Северный поток-2»

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг призвал ввести газопровод «Северный поток-2» в эксплуатацию на фоне последнего напряжения в отношениях с Россией.

Об этом сообщило немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг обратился в Совет министров иностранных дел ЕС с просьбой о скорейшем вводе в эксплуатацию трубопровода «Северный поток-2».

«Проект завершен, теперь мы должны его использовать», — сказал Шалленберг в понедельник в Брюсселе.

Он таким образом возразил министру иностранных дел Германии Анналене Бербок, которая впервые приняла участие во встрече министров в Брюсселе.

Учитывая недавнее напряжение с Москвой на фоне конфликта в Украине, Шалленберг подчеркнул, что считает «ошибкой» неоднократно подвергать сомнению газопровод, когда возникает дискуссия с Россией.

Как и Германия, Австрия также получает природный газ из России.

В воскресенье вечером глава МИД Германии Анналена Бербок высказалась против быстрого ввода в эксплуатацию «Северного потока-2». Она подчеркнула, что трубопровод «не отвечает требованиям европейского энергетического законодательства, и что вопросы безопасности все еще остаются в повестке дня».

На своей первой встрече глав МИД в Брюсселе Бербок упомянула о приостановленной процедуре сертификации в Германии.

«Федеральное сетевое агентство только приостановило процесс сертификации, поскольку есть четкие требования европейского энергетического законодательства», — сказала она.

По материалам Економічна Правда
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