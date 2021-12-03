В МАУ рассказали, какие расходы сократили в 2021 году

В 2022 году, согласно оптимистическому прогнозу, МАУ планирует перевезти более 4,5 млн пассажиров и сохранить динамику прибыльности.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Также в планах на следующий год в МАУ дать пассажирам самолетов интранет (своего рода корпоративный Интернет, сеть внутри организации)и постепенно возвращать фреш-питания в бизнес-классе. В первую очередь это касается чартерных новогодних дальнемагистральных программ.

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«Мы находимся на стадии оздоровления компании с четвертого квартала 2019 года – тогда были отменены все убыточные рейсы, которые в течение 5 лет (2014-2019 гг.) сгенерировали МАУ общий убыток в размере $216 млн», – отмечает президент МАУ Евгений Дыхне.

Какие расходы сократили в 2021? Согласно сообщению МАУ, оптимизация операционной деятельности МАУ помогла добиться положительного финансового результата в начале 2021 года. Она предполагала:

предотвращение необоснованных расходов;

тотальное понижение постоянных расходов компании;

полный отказ от выполнения нерентабельных рейсов;

реструктуризация лизинговых платежей;

оптимизация штата.

Сейчас благодаря антикризисным управленческим решениям на разных уровнях, по официальному подтверждению консультантов Lufthansa Consulting, авиакомпания уже сэкономила сумму в размере около $90 млн в год, что качественно выделило МАУ среди ряда международных сетевых перевозчиков по показателю CASK (Cost Available Seat Kilometer).

Справка Finance.ua:

Евгений Дыхне назначен президентом МАУ в сентябре 2019 года;

в 2018 году компания получила убыток 2,7 млрд грн, 2019 г., закончила с прибылью 1,6 млрд грн. В 2020 году убыток составил 4,5 млрд грн;