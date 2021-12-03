МАУ объявила об участии в программе «Тысяча за вакцинацию»

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» стала одним из украинских авиаперевозчиков, билеты которых можно будет купить за целевую 1 тыс. грн гривен, выделенную государством полностью вакцинированным гражданам Украины.

Об этом Finance.ua узнал от пресс-службы авиакомпании.

Как можно будет потратить средства:

указанные средства можно будет потратить на перелет исключительно собственными внутренними рейсами авиакомпании.

Сейчас МАУ выполняет регулярные внутренние рейсы между Киевом и Одессой, планируя расширение сети маршрутов в перспективе для предоставления вакцинированным гражданам большего выбора возможностей.

Условия процедуры бронирования авиабилетов с применением выделенных средств авиакомпания сообщит после проведения технической интеграции.

Справка Finance.ua:

с 19 декабря в Украине начнут выплачивать 1 тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса. Сначала программа станет доступной в «Дії», а затем предложат альтернативный механизм начисления выплат;

чтобы получить 1000 грн за вакцинацию по инициированной президентом программе еПоддержка, сгенерировать сертификат о вакцинации в программе Дія нужно уже сейчас.

monobank с 9 декабря 2021 года начал открывать карты для получения вакцинированными клиентами 1000 гривен компенсации от государства.

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