МАУ объявила об участии в программе «Тысяча за вакцинацию»

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» стала одним из украинских авиаперевозчиков, билеты которых можно будет купить за целевую 1 тыс. грн гривен, выделенную государством полностью вакцинированным гражданам Украины.
Об этом Finance.ua узнал от пресс-службы авиакомпании.
Как можно будет потратить средства:
Сейчас МАУ выполняет регулярные внутренние рейсы между Киевом и Одессой, планируя расширение сети маршрутов в перспективе для предоставления вакцинированным гражданам большего выбора возможностей.
Условия процедуры бронирования авиабилетов с применением выделенных средств авиакомпания сообщит после проведения технической интеграции.
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