Выбор-2021: украинцы признали Moneyveo сервисом онлайн-кредитования года

На днях в столице состоялось награждение лучших компаний и брендов на отечественном рынке – международный фестиваль-конкурс «Выбор года 2021». Финансовая компания Moneyveo получила самую высокую оценку от жюри и потребителей в номинации «Онлайн-кредитование года».
Комплексная оценка состояла из суммы результатов исследований потребительских предпочтений (40% респондентов), голосов экспертного совета, представителей ведущих рекламных агентств, жюри и оргкомитета фестиваля (60% от общего числа голосов). Совокупно компания получила 23,6 балла – самый высокий результат среди участников выбранной категории.
«Нам очень приятно, что выбор украинцев и экспертного жюри совпал, и мы подтвердили звание лидера сферы онлайн-кредитования в Украине. В 2021 году наша команда делала все возможное и необходимое, чтобы пользователь получил еще более удобный и доступный сервис финансовой помощи. Каждая наша разработка, идея, фича направлена на улучшение услуги и взаимодействия с нашим клиентом. Победа в подобных конкурсах является ярким доказательством нашего первенства на рынке и отличным мотиватором для совершенствования», — прокомментировала событие СЕО Moneyveo Алена Андроникова.
Как выбирали победителей?
Всеукраинское маркетинговое исследование лидеров потребительских предпочтений провела команда международной организации Ipsos Ukraine с помощью методики, разработанной компанией Fеstivals International (США). Она дала комплексную оценку позиции товаров, услуг и компаний на украинском рынке.
Специальная комиссия осуществляла онлайн-опрос среди украинцев, проживающих в Киеве (350 респондентов) и других крупных городах Украины (1000 опрашиваемых). А именно определяла качество товаров и услуг брендов-лауреатов, уровень их потребления, узнаваемости рынка и другие факторы, влияющие на потребительские интересы и результаты голосования.
Компании имели возможность принять участие в соревновании за лидерство в одной из существующих категорий или создать собственную по запросу.
«В этом году мы наблюдали яркую заинтересованность в лидерстве среди торговых марок и компаний, успевших зарекомендовать себя, но которые раньше не чувствовали себя так уверенно в вопросе первенства на рынке. Рынке, полного меняющихся решений и условий, которые значительно усложняли сохранение лидерских позиций… Видим, что конкуренция в рамках каждой номинации разнообразилась и усилилась, а потребитель выбирал из числа большего количества игроков рынка», – отметила Анна Руденко, национальный менеджер конкурса «Выбор года» в Украине и Республике Беларусь.
О конкурсе
Международный фестиваль-конкурс «Выбор года» был основан в 2001 году. Награда «Выбор года» — атрибут успешного бренда, который способствует его узнаваемости среди миллионов украинцев. Это символ доверия потребителей и убедительное доказательство профессионализма лучших представителей бизнеса в Украине. Миссия конкурса – помочь компаниям прокоммуницировать первенство на рынке, а потребителям – облегчить выбор товаров и услуг и покупать только лучшее.
Напомним, Moneyveo получает награду “Выбор года” уже в пятый раз. На счету компании множество других титулов и знаков отличия международного и национального масштабов. Например: «Бренд года», «Украинская народная премия», «Звезда качества», дипломы «Лучший сервис онлайн-кредитования» (PaySpace Magazine), «Лидер Года 2020» и т. д.
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