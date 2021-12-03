Для Transship Group японская судостроительная корпорация построит судно дедвейтом 42 тысячи тонн

Японская судостроительная корпорация Tsuneishi Shipbuilding построит уникальное судно для группы компаний «Трансшип».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее соглашение, которое было подписано 11 ноября.
Стоимость проекта — порядка 30 млн долларов.
«Tsuneishi Zhoushan Shipbuilding уже строили 5 лет назад для „Трансшипа“ эко-балкер TIZIANA. До настоящего времени в мире существует всего несколько подобных судов. И сейчас заказано еще одно судно по специальному проекту. Дедвейт теплохода составит 42 тыс. тонн — это наиболее востребованный размер для Handymax. Судно будет соответствовать новейшим требованиям конвенции МАРПОЛ, имея идеально взвешенные показатели дедвейта, мощности главного двигателя, скорости и расхода топлива», — отметил глава группы компаний «Трансшип» Андрей Иванов.
В среднем с начала переговоров на проектирование, подготовку и строительство одного судна уходит 3−4 года. Ожидается, что уже в апреле 2024 года теплоход будет готов.
«В своей работе мы показываем топовое качество, и мы одна из очень немногих компаний из стран СНГ, для которой строят суда японские судостроители. Представитель руководства компании Tsuneishi приезжал к нам в гости в офис для ознакомления и наблюдал за нашей работой, после чего было принято решение строить суда для нашей группы компаний», — рассказал Андрей Иванов.
Отметим, что всего три страны в мире строят такой крупнотоннажный флот — это Южная Корея, Китай и Япония.
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