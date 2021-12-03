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Для Transship Group японская судостроительная корпорация построит судно дедвейтом 42 тысячи тонн

Для Transship Group японская судостроительная корпорация построит судно дедвейтом 42 тысячи тонн

Японская судостроительная корпорация Tsuneishi Shipbuilding построит уникальное судно для группы компаний «Трансшип».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее соглашение, которое было подписано 11 ноября.

Стоимость проекта — порядка 30 млн долларов.

«Tsuneishi Zhoushan Shipbuilding уже строили 5 лет назад для „Трансшипа“ эко-балкер TIZIANA. До настоящего времени в мире существует всего несколько подобных судов. И сейчас заказано еще одно судно по специальному проекту. Дедвейт теплохода составит 42 тыс. тонн — это наиболее востребованный размер для Handymax. Судно будет соответствовать новейшим требованиям конвенции МАРПОЛ, имея идеально взвешенные показатели дедвейта, мощности главного двигателя, скорости и расхода топлива», — отметил глава группы компаний «Трансшип» Андрей Иванов.

В среднем с начала переговоров на проектирование, подготовку и строительство одного судна уходит 3−4 года. Ожидается, что уже в апреле 2024 года теплоход будет готов.

«В своей работе мы показываем топовое качество, и мы одна из очень немногих компаний из стран СНГ, для которой строят суда японские судостроители. Представитель руководства компании Tsuneishi приезжал к нам в гости в офис для ознакомления и наблюдал за нашей работой, после чего было принято решение строить суда для нашей группы компаний», — рассказал Андрей Иванов.

Отметим, что всего три страны в мире строят такой крупнотоннажный флот — это Южная Корея, Китай и Япония.

По материалам РБК-Украина
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