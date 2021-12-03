Что ждать от курса на этой неделе?

В пятницу доллар США относительно гривны упал ниже отметки в 27,00. НБУ выходил на межбанк и приобрел 5 млн долларов. Торговая сессия пятницы по валютной паре доллар/гривна завершилась на уровне 26,92, курс евро ослаб до отметки 30,38.

Напомним, также на прошлой неделе правлением Национального банка Украины было принято решение повысить учетную ставку до 9,00% годовых: регулятор стремится не допустить усиления потребительской инфляции.

По мнению НБУ, пик инфляционного давления уже пройден. Ужесточение денежно-кредитной политики приводит к росту доходности ОВГЗ. Зарубежные инвесторы с 7 декабря внезапно увеличили свои вложения в данном активе на 0,62 млрд грн – до 91,89 млрд. Это существенно снизило спрос на иностранные валюты.

Как отмечает аналитик Roboforex Андрей Гойлов, завтра состоится аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Рынку будут предложены гособлигации 6-ти выпусков в гривнах со сроками погашения в 6, 12, 18, 24, 36, 60 месяцев, а также 12 месяцев – в долларах США.

Успех размещения будет зависеть от динамики средневзвешенной доходности по “длинным” бумагам. В противном случае гривна окажется под давлением из-за резкого роста спроса нерезидентов на иностранные валюты.

По прогнозу эксперта, на текущей неделе доллар США относительно гривны укрепится к уровню 27,25. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности вырастет до отметки в 30,85.