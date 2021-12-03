Бывших директоров государственных предприятий подозревают в масштабных хищениях

Бывших директоров государственных хлебозаготовительных предприятий уведомили о подозрении в хищении 157 млн грн.
Об этом информирует пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.
«НАБУ и САП разоблачили девять человек на хищении средств государственных хлебозаготовительных предприятий. В целом они совершили действия для завладения 157 млн грн», — говорится в сообщении.
Следствие установило, что в течение 2011−2017 годов руководители трех государственных хлебозаготовительных предприятий с привлечением связанных частных компаний совместно организовали схему по созданию искусственной задолженности госкомпаний. Полученные незаконным способом денежные средства или права требования направляли через сложную цепь перечислений и переуступок на подконтрольные им компании, в том числе за рубежом.
Детективы зафиксировали шесть эпизодов такой вероятно коррупционной деятельности.
Кроме того, говорится в сообщении, участники схемы лишили госпредприятия торговой марки за бесценок, хотя ее стоимость, по результатам экспертиз, составляет 20 млн грн.
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