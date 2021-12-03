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Словацкая компания приобрела газовое месторождение на Закарпатье

Словацкая компания приобрела газовое месторождение на Закарпатье

Антимонопольный комитет Украины разрешил словацкой компании стать единственным владельцем газового месторождения на Закарпатье.

Об этом говорится в соответствующем решении АМКУ.

«Предоставлено разрешение компании Nafta International B.V. (г. Схипхол, Нидерланды) на приобретение акций компании CNG Holdings Netherlands B. V. (г. Амстердам, Нидерланды), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании», – сообщили в комитете.

В словацкой компании отметили, что теперь она станет единственным владельцем лицензии.

«Получение 100% доли в лицензии даст нам возможность более гибкого развития деятельности и инвестиций в данном регионе», – отметил генеральный директор Nafta Мартин Бартошович.

Ужгородская лицензия охватывает площадь около 300 кв. км и является продолжением уже разведанной территории на востоке Словакии.

По материалам Главком
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