Getty Images выходит на фондовый рынок

Фотохостинг Getty Images станет публичной компанией путем объединения с SPAC-компанией CC Neuberger Principal Holdings II.

Как сообщает Bloomberg, акции начнут торговаться на NYSE. После сделки капитализация объединенной компании составит $4,8 млрд, а объем привлеченных финансовых ресурсов – порядка $1,2 млрд.

По информации агентства, Getty Images предварительно планировала провести традиционное IPO, однако выбрала SPAC из-за возможности привлечь больший объем инвестиций. Деньги будут направлены на масштабирование и погашение долгов.

Компанию Getty Images учредила семья Гетти в 90-х годах ХХ века. Вначале фирма позиционировала себя как фотоагентство, но стала популярным фотохостингом.

Основателем компании считается Марк Гетти – внук Пола Гетти, американского предпринимателя, в свое время считавшегося самым богатым человеком мира, который заработал свое состояние на торговле нефтью.

Компания Getti Images до 2008 года принадлежала учредителям, пока ее за $2,4 млрд не продали инвестиционному фонду Hellman&Friedman.

В 2012 году контрольный пакет выкупила компания Carlyle Group за $3,3 млрд.

В 2018 году она перепродала его обратно семье учредителей.