Япония выделит на поддержку своих авиакомпаний более $600 миллионов

Правительство Японии планирует предоставить существенную финансовую поддержку авиакомпаниям, пострадавшим во время пандемии.

Об этом сообщает NHK.

Как отмечается, в следующем финансовом году с этой целью будет выделено 70 млрд иен (около $615 млн).

«Власти приходится оказывать такую помощь авиаперевозчикам второй год подряд», – уточняет агентство.

Предполагается, что эта поддержка будет предоставлена в форме сокращения посадочных сборов и платы за пользование аэропортами. Кроме того, будет сокращен налог на авиационное топливо.

Как отмечается, обе крупные японские авиакомпании – ANA Holdings и Japan Airlines – будут в убытке второй финансовый год подряд.