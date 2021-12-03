Япония выделит на поддержку своих авиакомпаний более $600 миллионов

Правительство Японии планирует предоставить существенную финансовую поддержку авиакомпаниям, пострадавшим во время пандемии.
Об этом сообщает NHK.
Как отмечается, в следующем финансовом году с этой целью будет выделено 70 млрд иен (около $615 млн).
«Власти приходится оказывать такую помощь авиаперевозчикам второй год подряд», – уточняет агентство.
Предполагается, что эта поддержка будет предоставлена в форме сокращения посадочных сборов и платы за пользование аэропортами. Кроме того, будет сокращен налог на авиационное топливо.
Как отмечается, обе крупные японские авиакомпании – ANA Holdings и Japan Airlines – будут в убытке второй финансовый год подряд.
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