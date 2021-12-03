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Последние в 2021 году: Blue Origin отправила в космос сразу 6 космических туристов

Последние в 2021 году: Blue Origin отправила в космос сразу 6 космических туристов

Компания миллиардера Джеффа Безоса 11 декабря произвела очередной туристический запуск ракеты New Shepard с шестью членами экипажа на борту. Это был шестой и последний полет Blue Origin в 2021 году. А в общей сложности в этом году компания отправила в космос уже 14 человек.

Как проходил полет. Космический корабль New Shepard “RSS First Step” стартовал с площадки Blue Origin в Западном Техасе (США). Достигнув высоты более 100 километров, капсула с пассажирами благополучно вернулась на Землю, совершив мягкую посадку с помощью парашютной системы вблизи места запуска.

Весь полет длился около 11 минут, а экипаж был в невесомости примерно три минуты. Все прошло по плану, как и во время трех предыдущих полетов.

Интересные факты о четвертом туристическом полете Blue Origin:

  • В ходе миссии, получившей название NS-19, впервые на борту суборбитального корабля New Shepard находилось сразу шесть пассажиров.
  • Членами экипажа стали двое почетных гостей – телеведущий и звезда НФЛ Майкл Стрейхен и Лора Шепард Черчли – старшая дочь первого американца, который полетел в космос, Алана Шепарда.
  • Именно в честь Алана Шепарда и назван корабль Blue Origin-New Shepard.
  • Четыре космических туриста оплатили полет: это бизнесмен и филантроп Дилан Тейлор, инвестор Эван Дик, а также венчурный капиталист Лейн Бесс и его сын Кэмерон Бесс.
По материалам Телеканал 24
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