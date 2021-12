Последние в 2021 году: Blue Origin отправила в космос сразу 6 космических туристов

Компания миллиардера Джеффа Безоса 11 декабря произвела очередной туристический запуск ракеты New Shepard с шестью членами экипажа на борту. Это был шестой и последний полет Blue Origin в 2021 году. А в общей сложности в этом году компания отправила в космос уже 14 человек.

Как проходил полет. Космический корабль New Shepard “RSS First Step” стартовал с площадки Blue Origin в Западном Техасе (США). Достигнув высоты более 100 километров, капсула с пассажирами благополучно вернулась на Землю, совершив мягкую посадку с помощью парашютной системы вблизи места запуска.

Весь полет длился около 11 минут, а экипаж был в невесомости примерно три минуты. Все прошло по плану, как и во время трех предыдущих полетов.

The view from #NewShepard at apogee is something our #NS19 astronauts will never forget. Today’s flight featured a full capsule of six astronauts, each with their own window seat. pic.twitter.com/MOUT4YgnLC