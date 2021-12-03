Украинская "дочка" Сбербанка официально сменила название на МР Банк

Сбербанк в Украине сменил название на Международный Резервный Банк — МР Банк .

Об этом сообщает издание «Минфин» со ссылкой на письмо, которое банк разослал контрагентам.

В письме сказано, что 9 декабря 2021 года была зарегистрирована новая редакция устава банка. Название учреждения изменено с АО «Сбербанк» на АО «Международный Резервный Банк», на английском языке — International Reserve Bank или IR Bank.

«Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество между нашими финансовыми учреждениями», — говорится в письме банка, которое было направлено в адрес других украинских банков.

Напомним, что 27 сентября Сбербанк России решил переименовать свою украинскую дочернюю структуру в Международный резервный банк.

Произошло это после того, как Хозсуд Киева 10 сентября отложил вышеуказанное заявление Сбербанка об отсрочке переименования. Лишь 13 октября суд его принял, назначив заседание на 2 ноября, однако и 2 ноября, и затем 9 ноября заседание переносилось.

В свою очередь 9 ноября председатель правления Сбербанка России Герман Греф заявил, что российский госбанк по-прежнему ищет вариант продажи украинской «дочки», который бы оказался приемлемым для украинских регуляторов ввиду действия санкций против этого финучреждения.