Украинская "дочка" Сбербанка официально сменила название на МР Банк

Сбербанк в Украине сменил название на Международный Резервный Банк —
Об этом сообщает издание «Минфин» со ссылкой на письмо, которое банк разослал контрагентам.
В письме сказано, что 9 декабря 2021 года была зарегистрирована новая редакция устава банка. Название учреждения изменено с АО «Сбербанк» на АО «Международный Резервный Банк», на английском языке — International Reserve Bank или IR Bank.
«Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество между нашими финансовыми учреждениями», — говорится в письме банка, которое было направлено в адрес других украинских банков.
Напомним, что 27 сентября Сбербанк России решил переименовать свою украинскую дочернюю структуру в Международный резервный банк.
Произошло это после того, как Хозсуд Киева 10 сентября отложил вышеуказанное заявление Сбербанка об отсрочке переименования. Лишь 13 октября суд его принял, назначив заседание на 2 ноября, однако и 2 ноября, и затем 9 ноября заседание переносилось.
В свою очередь 9 ноября председатель правления Сбербанка России Герман Греф заявил, что российский госбанк по-прежнему ищет вариант продажи украинской «дочки», который бы оказался приемлемым для украинских регуляторов ввиду действия санкций против этого финучреждения.
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