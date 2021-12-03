0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 221 0

Украинская "дочка" Сбербанка официально сменила название на МР Банк

Украинская "дочка" Сбербанка официально сменила название на МР Банк

Сбербанк в Украине сменил название на Международный Резервный Банк — МР Банк.

Об этом сообщает издание «Минфин» со ссылкой на письмо, которое банк разослал контрагентам.

В письме сказано, что 9 декабря 2021 года была зарегистрирована новая редакция устава банка. Название учреждения изменено с АО «Сбербанк» на АО «Международный Резервный Банк», на английском языке — International Reserve Bank или IR Bank.

«Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество между нашими финансовыми учреждениями», — говорится в письме банка, которое было направлено в адрес других украинских банков.

Напомним, что 27 сентября Сбербанк России решил переименовать свою украинскую дочернюю структуру в Международный резервный банк.

Произошло это после того, как Хозсуд Киева 10 сентября отложил вышеуказанное заявление Сбербанка об отсрочке переименования. Лишь 13 октября суд его принял, назначив заседание на 2 ноября, однако и 2 ноября, и затем 9 ноября заседание переносилось.

В свою очередь 9 ноября председатель правления Сбербанка России Герман Греф заявил, что российский госбанк по-прежнему ищет вариант продажи украинской «дочки», который бы оказался приемлемым для украинских регуляторов ввиду действия санкций против этого финучреждения.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.