Что такое овердрафт и как его оформить

Finance.ua как портал, который обучает финансовой грамотности, объясняет, что такое овердрафт, каковы его преимущества и как его можно оформить.

Овердрафт (overdraft) – это краткосрочный кредит (до 1 года) в пределах установленного лимита, позволяющий производить расчеты, когда средств на текущем счете недостаточно. То есть это тот самый кредит, когда банк выдает его на определенных условиях: заранее оговаривает максимальную сумму кредита, проценты по нему, беспроцентный период (грейс-период), если он есть, штрафы и пени в случае просрочки.

Как пишет Финкульт, овердрафт действует для дебетовых зарплатных карт или таких, на которые регулярно поступают платежи. Это гарантия банка, что овердрафт будет погашен вовремя.

Лимит овердрафта определяется, исходя из потребностей клиента в проведении платежей и устанавливается в зависимости от специфики его деятельности, стабильности и объемов денежных поступлений на счет.

Особенности предоставления овердрафта:

по сроку. Период пользования средствами, который определен договором, нужно полностью погасить в определенное время и тогда снова можно им пользоваться;

по сумме. Лимит овердрафта практически никогда не превышает регулярные доходы более чем вдвое. Сумма овердрафта зависит от размера заработной платы, от темпов и размеров пополнения счета;

по размеру платежа. Овердрафт гасится автоматически и полностью. Как только на счет поступают деньги, банк первым делом списывает всю сумму овердрафта;

по процентам. Проценты по овердрафту выше, чем в кредитных картах. Но поскольку овердрафт гасится очень быстро, переплата оказывается небольшой. Если банки предлагают овердрафт с грейс-периодом и погашение происходит вовремя в определенный срок, обычно от 30-60 дней, проценты не начисляются.

Основные преимущества овердрафта:

не нужно оформлять дополнительную кредитную карту и платить за ее обслуживание. Можно воспользоваться своей зарплатной;

овердрафт подключается один раз, а пользоваться им можно в течение года или до истечения срока действия карты;

автоматическое погашение овердрафта, когда на счет поступает зарплата или другой платеж.

Как оформить овердрафт? Самый простой вариант – обратиться в банк, который оформил вам зарплатную карту, по вопросу подключения овердрафта. Банк проанализирует платежеспособность: сколько денег поступает на карту, с какой регулярностью, ознакомится с кредитной историей и определит сумму доступного вам овердрафта. Сроки возврата и проценты по долгу, как правило, стандартны для всех клиентов. Иногда банки подключают овердрафт к зарплатным картам автоматически. Но это обязательно должно быть прописано в договоре обслуживания.