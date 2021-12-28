Что такое овердрафт и как его оформить

Finance.ua как портал, который обучает финансовой грамотности, объясняет, что такое овердрафт, каковы его преимущества и как его можно оформить.
Овердрафт (overdraft) – это краткосрочный кредит (до 1 года) в пределах установленного лимита, позволяющий производить расчеты, когда средств на текущем счете недостаточно. То есть это тот самый кредит, когда банк выдает его на определенных условиях: заранее оговаривает максимальную сумму кредита, проценты по нему, беспроцентный период (грейс-период), если он есть, штрафы и пени в случае просрочки.
Как пишет Финкульт, овердрафт действует для дебетовых зарплатных карт или таких, на которые регулярно поступают платежи. Это гарантия банка, что овердрафт будет погашен вовремя.
Лимит овердрафта определяется, исходя из потребностей клиента в проведении платежей и устанавливается в зависимости от специфики его деятельности, стабильности и объемов денежных поступлений на счет.
Особенности предоставления овердрафта:
Основные преимущества овердрафта:
Как оформить овердрафт? Самый простой вариант – обратиться в банк, который оформил вам зарплатную карту, по вопросу подключения овердрафта. Банк проанализирует платежеспособность: сколько денег поступает на карту, с какой регулярностью, ознакомится с кредитной историей и определит сумму доступного вам овердрафта. Сроки возврата и проценты по долгу, как правило, стандартны для всех клиентов. Иногда банки подключают овердрафт к зарплатным картам автоматически. Но это обязательно должно быть прописано в договоре обслуживания.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам предлагают вклады в строительные фонды вместо инвестирования в квартирыВчера, 08:05 - 5256 14
Глава ГМС описала «идеального мигранта» для УкраиныВчера, 17:12 - 535 4
Штрафные баллы за нарушения ПДД — законопроектВчера, 16:03 - 3917 3
Полицейские получат повышенную зарплату уже в январеВчера, 06:08 - 1113 3
Как правильно заряжать смартфон, чтобы не испортить батарею6 ч. назад - 2115 2
Что изменится для клиентов ПриватБанка в 2022 годуВчера, 14:07 - 5210
Штрафные баллы за нарушения ПДД — законопроектВчера, 16:03 - 3917 3
«Нафтогаз» объяснил, при каких условиях потребителей будут отключать от газоснабженияВчера, 10:12 - 3538
Как правильно заряжать смартфон, чтобы не испортить батарею6 ч. назад - 2115 2
Украинский авторынок: топ-10 самых продаваемых марок 2021 года (инфографика)Вчера, 11:59 - 1605
Японские ученые убеждают, что разработали «пожизненную вакцину» против коронавирусаВчера, 10:33 - 385 1
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)30.12.2021, 10:30 - 810 3
«Антонов» презентовал первый серийный самолет Ан-178 (фото)28.12.2021, 15:10 - 1862 14
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютеры25.12.2021, 10:33 - 2639 11
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 2574