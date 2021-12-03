НКЦБФР обновила список сомнительных инвестпроектов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку изменила перечень сомнительных финансовых проектов.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших деньгах, узнал, какие это проекты.
«НКЦБФР стремится к справедливой и честной работе на рынке капитала, а потому стоит на страже прав и интересов инвесторов. Специалисты регулятора постоянно исследуют рынок с этой целью и сообщают о расширении списка сомнительных инвестиционных проектов», — сказано в сообщении.
Регулятор в очередной раз обновил список инвестиционных проектов, имеющих признаки сомнительности:
«К сожалению, специалисты финпроектов с признаками сомнительности часто не только вводят в заблуждение, но и бывают изобретательными, — рассказывает Ираклий Барамия, член НКЦБФР. — Поэтому мы наблюдаем распространенную схему: проекты предлагают бесплатное образование, а вместе с тем и необходимость инвестировать на определенной трейдинговой платформе. Как правило, такой алгоритм имеет определенные риски для клиентов. Также часто сомнительные участники размещают неправдивую информацию о наличии лицензий и разрешений — иногда даже от НКЦБФР и НБУ, не говоря уже о целом ряде „лицензий“ сомнительных негосударственных „регуляторов“ и „комиссий“ стран Европы, которые не имеют ничего общего с легитимностью».
Сейчас количество проектов с признаками сомнительности составляет 113, с полным их перечнем можно ознакомиться на сайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов».
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