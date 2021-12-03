«Укрэнерго» получила миллиардный убыток в третьем квартале: причина

За январь-сентябрь 2021 года НЭК «Укрэнерго» получила 2,7 млрд грн убытка, только за третий квартал — 3 млрд грн.

Об этом сообщает Марлин со ссылкой на отчет о выполнении финплана предприятия.

В этом году компания после убытков 2020 года временно вышла на прибыль, и по итогам полугодия заработала 306,7 млн грн. Однако убыток третьего квартала привел к финансовому результату за январь-сентябрь в 2,7 млрд грн.

Для сравнения, за 9 месяцев прошлого года убыток компании составил 28,5 млрд грн, что почти в десять раз выше нынешнего показателя.

Среди причин убыточности в компании называют увеличение генерации возобновляемых источников энергии, перед которыми у «Укрэнерго» есть специальные обязательства.

На сентябрь 2021 года у предприятия было 77 млрд грн финансовых обязательств и обеспечений, часть из которых были обязательствами именно перед производителями возобновляемых источников энергии.

«Укрэнерго» входит в сферу управления Министерства энергетики. С августа 2020 года должность председателя правления занимает Владимир Кудрицкий.

Согласно финансовому отчету месячная зарплата руководителя компании составляет 1,1 млн грн, члена правления — 576 тыс грн, менеджера среднего звена — 55 тыс грн, а работника — 27 тыс грн. В общем, на оплату труда 8 038 лиц компания тратит 261 млн грн в месяц.