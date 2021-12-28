Увольнение с работы без отработки: в каких случаях это возможно

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, рассказывает, как можно уволиться с места работы и не отрабатывать две недели.

Как пишет Адвокат Права, увольнение с работы по собственному желанию (по инициативе работника) предусматривает письменное предупреждение руководителя (подачу заявления на увольнение) о своем намерении за две недели. То есть обязательна отработка двухнедельного срока.

Зачем надо отрабатывать? Это обусловлено тем, что руководитель за этот период должен найти нового работника и назначить его на место работы. Предусмотрено трудовым законодательством (ст. 38 КЗоТ Украины).

Исключения. Бывают случаи, когда требуется срочное увольнение без обязательной отработки.

Уволиться в любой момент без отработки двухнедельного срока можно при наличии уважительных причин, предусмотренных статьей 38 КЗоТ Украины:

переезд на новое место жительства;

перевод мужа или жены на работу в другую местность;

поступление в учебное заведение;

невозможность проживания в данной местности, подтвержденная медицинским заключением;

беременность;

уход за ребенком до достижения им 14 лет или ребенком с инвалидностью;

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением или лицом с инвалидностью I группы;

выход на пенсию;

принятие на работу по конкурсу.

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В любом случае работник должен предоставить работодателю документы, подтверждающие существование названных выше оснований.

Также работник может не отрабатывать 2 недели, если начальник не выполняет законодательство о труде, условия коллективного или трудового договора, что прямо предусмотрено частью 3 статьи 38 КЗоТ Украины.