Увольнение с работы без отработки: в каких случаях это возможно

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, рассказывает, как можно уволиться с места работы и не отрабатывать две недели.
Как пишет Адвокат Права, увольнение с работы по собственному желанию (по инициативе работника) предусматривает письменное предупреждение руководителя (подачу заявления на увольнение) о своем намерении за две недели. То есть обязательна отработка двухнедельного срока.
Зачем надо отрабатывать? Это обусловлено тем, что руководитель за этот период должен найти нового работника и назначить его на место работы. Предусмотрено трудовым законодательством (ст. 38 КЗоТ Украины).
Исключения. Бывают случаи, когда требуется срочное увольнение без обязательной отработки.
Уволиться в любой момент без отработки двухнедельного срока можно при наличии уважительных причин, предусмотренных статьей 38 КЗоТ Украины:
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В любом случае работник должен предоставить работодателю документы, подтверждающие существование названных выше оснований.
Также работник может не отрабатывать 2 недели, если начальник не выполняет законодательство о труде, условия коллективного или трудового договора, что прямо предусмотрено частью 3 статьи 38 КЗоТ Украины.
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