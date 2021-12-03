ОТП Банк покупает еще один банк в Албании

ОТП Банк планирует купить албанскую дочернюю компанию греческого банка Alpha Bank за 55 млн евро.

«OTP Bank покупает еще один банк в Албании после выхода на рынок более трех лет назад. С приобретением Alpha Bank Albania, после закрытия сделки албанское подразделение OTP Group приблизится к тому, чтобы стать пятым по размеру общих активов игроком и вторым по объемам кредитов клиентам», — сообщает банк.

Цена покупки согласована на уровне 55 млн евро. Закрытие сделки при условии одобрения регуляторных органов должно состояться во II квартале 2022 года.

Alpha Bank — албанская дочерняя компания греческого банка Alpha Bank, является восьмым по размеру банком в Албании с долей рынка в совокупных активах почти 5%. Alpha Bank работает как универсальный банк и в розничном, и в корпоративном сегментах.

После финансового закрытия сделки доля рынка OTP Group в Албании в совокупных активах сектора, как ожидается, превысит 11%, а кредитный портфель увеличится в полтора раза. Поэтому албанская OTP Group может стать вторым по величине игроком на рынке.

«Пока мы рассматривали наше присутствие в Албании как важную возможность и, в соответствии со стратегией OTP Group, искали дальнейших возможностей для роста в стране с момента выхода на рынок в 2018 году. Тогда мы приобрели Societe Generale Albania Bank, который с тех пор был успешно интегрирован в OTP Group. На этот раз к группе ОТП присоединяется Alpha Bank — надежно функционирующее, хорошо управляемое кредитное учреждение, которое постоянно развивается и играет значительную роль в росте банковского сектора страны и развитии местного сообщества. Благодаря этой новой транзакции, OTP Bank сможет еще больше укрепить свои позиции на албанском рынке, чтобы иметь возможность предлагать лучшие услуги нашим клиентам в корпоративном, и в розничном сегментах», — заявил заместитель гендиректора OTP Bank Ласло Вольф.

OTP Bank является одним из самых активных финансовых учреждений на рынке поглощений в Европе, в частности объявил о покупке 12 финучреждений и банковских портфелей в девяти странах, включая Alpha Bank. Все они, за исключением словенской транзакции Nova KBM, которая все еще находится на стадии завершения, успешно интегрированы в банковскую группу. Помимо Албании, OTP Group вошла в такие страны, как Словения и Молдова.

Банковская группа OTP Group со штаб-квартирой в Будапеште (Венгрия) в настоящее время предоставляет услуги в 11 странах для более 16 млн клиентов, имеет сеть из почти 1500 отделений и насчитывает более 37 500 сотрудников.

Албанский Alpha Bank имеет сеть из 34 отделений и занимается кредитованием предприятий и финансированием масштабных инфраструктурных проектов, а также предоставляет широкий спектр депозитных, инвестиционных и финансовых продуктов для физических лиц.

ОТП Банк выступает флагманом OTP Group, в состав которой также входят КУА «ОТП Капитал», «ОТП Лизинг», негосударственный пенсионный фонд «Фрифлайт» и открытый пенсионный фонд «ОТП Пенсия».