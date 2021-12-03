Украинцев обяжут привязать SIM-карты к паспортам

Украинцев хотят обязать перевести на контракт телефонные номера, привязанные к банковским картам, чтобы сделать их именными.

Такую новацию анонсировал член парламентского комитета по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко. По его словам, сейчас фракция «Слуги народа», которая является автором идеи, проводит социологическое исследование о восприятии этой нормы, передает Обозреватель.

В этом году исполнилось 20 лет, с тех пор как первый украинский банк, ПриватБанк, начал использовать номера мобильной связи для авторизации своих клиентов. Позже эту практику подхватили и другие банки. Теперь все банковские карты украинцев так или иначе привязаны к номеру телефона. Поэтому мошенники часто делают попытки украсть номера граждан, чтобы получить доступ к их финансам.

Если номер будет именным, чтобы перевыпустить карту, нужен будет паспорт. А в случае махинаций гражданин сможет защитить свои права в суде.

«Если вы хотите иметь телефон, который в дальнейшем будете использовать для финансовых операций или для получения цифровых услуг, в частности для получения электронно-цифровой подписи, он обязательно должен иметь контракт с оператором мобильной связи для того, чтобы мошенник не смог его украсть», — рассказал нардеп.

Сейчас привязка SIM-карты к паспорту работает почти в 100 странах мира: от Норвегии и Германии до России и Беларуси.

При свободном обороте получить карту мобильной связи максимально легко, и действия абонента достаточно сложно отследить. Но на самом деле, по словам CEO IT-Association Vinnytsia Дмитрия Софины, от свободного обращения карт гораздо больше преимуществ получают далеко не обычные граждане. Среди выгодоприобретателей:

операторы мобильной связи — меньше затрат на организацию процедуры подключения абонента, а также не нужно организовывать сбор и жесткое хранение персональных данных;

субъекты хозяйствования, осуществляющие агрессивные продажи по телефону — можно покупать множество SIM -карт без какой-либо идентификации ( СПАМ );

коллекторские организации, которые вместо судебных споров занимаются вымогательством с истцов и их близких (которые не имеют никакого отношения к займам);

мошенники, преступники и другие граждане, которые нарушают закон, которых даже правоохранительным органам сложно выявить и идентифицировать;

коррупционные политические элиты, боящиеся преследования и фиксации их нарушений из-за идентификации звонков с определенных номеров.

Идеи привязки номера к паспорту часто опасаются, апеллируя к праву на частную жизнь и конфиденциальность. Граждане просто боятся, что за ними массово будут следить спецслужбы. Но важно понимать, что с нынешним развитием технологий отследить действия граждан можно и другими способами. Часто люди сами сообщают о себе слишком много информации в соцсетях.

«Можно будет эффективно бороться со спамом и нарушением конфиденциальности жизнь граждан, поскольку при обращении в правоохранительные органы можно идентифицировать лиц, совершающих эти действия. Если имеются противозаконные действия со стороны мошенников и преступников, получив решение суда, можно легко и быстро установить личность и привлечь ее к ответственности», — говорит он.