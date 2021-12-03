Эпицентр впервые выставил на аукцион земельный участок в Киеве

Государственное предприятие «СЕТАМ» Министерства юстиции заключило соглашение о реализации имущества с группой компаний «Эпицентр» на онлайн-аукционе OpenMarket.
Об этом сообщается на сайте СЕТАМ.
Первым лотом, выставленным на продажу, стал земельный участок площадью 1,6885 га на улице Богатырской, 30-Б в Киеве. Целевое назначение: строительство, эксплуатация и обслуживание торгового центра. Рядом с лотом расположены остановки общественного транспорта, озеро Редькино, жилые комплексы и многое другое.
Стартовая цена земельного участка: 69 млн 344 тыс. 415 грн.
Дата проведения аукциона: 21 декабря 2021 года.
«Земельный участок в Оболонском районе столицы был приобретен много лет назад и сегодня находится неподалеку от действующего торгового центра „Эпицентр“ на ул. Полярная 20-д. Поскольку строительство нового ТЦ рядом с нашим крупнейшим Эпицентром является на сегодня нецелесообразным, компания решила выставить этот объект на продажу», — отметил заместитель генерального директора, директор по розничной торговле компании «Эпицентр К» Владимир Гончаров.
«Эпицентр не только стремительно расширяется по всей Украине, но и начинает активно сотрудничать с нашим электронным аукционом. Сеть выставила в систему первый привлекательный лот с недвижимостью и уже скоро ожидаем новые, которые заинтересуют наших пользователей по всей Украине», — подчеркнул генеральный директор ГП «СЕТАМ» Александр Мамро.
Напомним, группа компаний «Эпицентр» объединяет 69 торговых центров «Эпицентр» и 10 гипермаркетов «Новая линия» во всех регионах Украины. В структуру группы компаний «Эпицентр К» также входит интернет-магазин epicentrk.ua и ряд производственных активов в сферах агропромышленности, деревообработки и керамической плитки.
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