0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 91 0

Когда земля из частной собственности переходит к общине (инфографика)

Когда земля из частной собственности переходит к общине (инфографика)

Бывают случаи, когда после смерти человека остается имущество, которое по определенным причинам никто не наследует. Это может быть как отказ от принятия наследства, так и отстранение наследников от их права на него. При этом имущество может перейти в собственность территориальной общины как выморочное наследство. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал у Минюста детали.

Выморочным считается наследство, признанное таковым на основании установления судом существования (или несуществования) нескольких юридических фактов (кроме самого факта смерти наследодателя).

Такими фактами могут быть:

  • отсутствие наследников по завещанию и закону,
  • отстранение наследников от наследства и т.п. и исполнение соответствующим органом местного самоуправления необходимых процедурных (процессуальных) действий, направленных на обретение территориальной общиной прав и обязанностей умершего лица.

Если владелец земельного участка умирает, а наследника нет, в определенный законом срок такой земельный участок должен перейти в собственность территориальной общины.

Однако такой переход происходит не автоматически. Представительному органу территориальной общины (местному совету) необходимо произвести ряд действий и получить соответствующее решение суда. Заявление о признании наследства выморочным подается после истечения одного года со времени открытия наследства.

В случае, когда наследодатель умер, а наследники в течение шести месяцев не обратились ни в местный совет, ни к соответствующему нотариусу с заявлениями о наследовании имущества, орган местного самоуправления должен:

  • принять необходимые меры по сохранению имущества умершего лица (если это населенный пункт, где нет нотариуса – обязанность охраны наследственного имущества возлагается на орган местного самоуправления);
  • по окончании годового срока со дня открытия наследства (дня смерти лица) обратиться с заявлением в местный суд о признании наследства выморочным;
  • получить решение суда о признании наследства выморочным и переходе права собственности на имущество к территориальной общине и в установленном порядке эти права зарегистрировать.

Только после прохождения этой процедуры имущество, в частности земельный участок, переходит в собственность территориальной общины.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Недвижимость
Все, что мы знаем про:Минюстиции
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.