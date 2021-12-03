Когда земля из частной собственности переходит к общине (инфографика)

Бывают случаи, когда после смерти человека остается имущество, которое по определенным причинам никто не наследует. Это может быть как отказ от принятия наследства, так и отстранение наследников от их права на него. При этом имущество может перейти в собственность территориальной общины как выморочное наследство. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал у Минюста детали.
Выморочным считается наследство, признанное таковым на основании установления судом существования (или несуществования) нескольких юридических фактов (кроме самого факта смерти наследодателя).
Такими фактами могут быть:
Если владелец земельного участка умирает, а наследника нет, в определенный законом срок такой земельный участок должен перейти в собственность территориальной общины.
Однако такой переход происходит не автоматически. Представительному органу территориальной общины (местному совету) необходимо произвести ряд действий и получить соответствующее решение суда. Заявление о признании наследства выморочным подается после истечения одного года со времени открытия наследства.
В случае, когда наследодатель умер, а наследники в течение шести месяцев не обратились ни в местный совет, ни к соответствующему нотариусу с заявлениями о наследовании имущества, орган местного самоуправления должен:
Только после прохождения этой процедуры имущество, в частности земельный участок, переходит в собственность территориальной общины.
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