Новый налог на землю: кто и сколько будет платить

Принятый недавно Верховной Радой «ресурсный» законопроект предусматривает ряд изменений в Налоговый кодекс, в частности, вводит минимальное налоговое обязательство для владельцев земельных паев.
Кому придется платить новый налог и как рассчитывается его размер – сообщает «Слово и дело».
Минимальное налоговое обязательство – это минимально возможная сумма налогов, которую будет платить пользователь земли (человек или компания).
*Новый налог будет распространяться на владельцев и пользователей земельных участков сельхозназначения, которые расположены за пределами населенных пунктов, а также в их пределах, если размер участка составляет 0,5 га и более.
Не обязаны платить налог владельцы земельных участков в населенных пунктах или дачных (садовых) кооперативах. Кроме того, от уплаты минимального налогового обязательства освобождаются физлица, если орган контроля не вручил соответствующее налоговое уведомление в установленный срок.
Минимальное налоговое обязательство состоит из налога на землю, налога с дохода за продажу урожая (выращенного на этом участке), налога на доходы физических лиц, военного сбора с зарплаты наемных работников.
Норма о минимальном налоговом обязательстве будет действовать с 2022 года, то есть впервые уплатить налог нужно будет в 2023-м – за предыдущий год.
Для земельных участков, нормативная денежная оценка которых проведена, налог будет рассчитываться по формуле: МНЗ = Нормативная денежная оценка участка× 0,05× М (количество календарных дней, когда земля находится в собственности или аренде)/12.
Для участков, нормативная денежная оценка которых не проведена: МНЗ = нормативная денежная оценка 1 га земли в области × S × 0,05 × М/12.
В 2023 году средний размер налога составит 1,2-1,3 тысячи гривен за гектар, в 2024 году – 1,4-1,5 тысячи.
Инфографика: «Слово и дело»
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