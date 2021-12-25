Новый налог на землю: кто и сколько будет платить

Принятый недавно Верховной Радой «ресурсный» законопроект предусматривает ряд изменений в Налоговый кодекс, в частности, вводит минимальное налоговое обязательство для владельцев земельных паев.

Кому придется платить новый налог и как рассчитывается его размер – сообщает «Слово и дело».

Минимальное налоговое обязательство – это минимально возможная сумма налогов, которую будет платить пользователь земли (человек или компания).

*Новый налог будет распространяться на владельцев и пользователей земельных участков сельхозназначения, которые расположены за пределами населенных пунктов, а также в их пределах, если размер участка составляет 0,5 га и более.

Не обязаны платить налог владельцы земельных участков в населенных пунктах или дачных (садовых) кооперативах. Кроме того, от уплаты минимального налогового обязательства освобождаются физлица, если орган контроля не вручил соответствующее налоговое уведомление в установленный срок.

Минимальное налоговое обязательство состоит из налога на землю, налога с дохода за продажу урожая (выращенного на этом участке), налога на доходы физических лиц, военного сбора с зарплаты наемных работников.

Норма о минимальном налоговом обязательстве будет действовать с 2022 года, то есть впервые уплатить налог нужно будет в 2023-м – за предыдущий год.

Для земельных участков, нормативная денежная оценка которых проведена, налог будет рассчитываться по формуле: МНЗ = Нормативная денежная оценка участка× 0,05× М (количество календарных дней, когда земля находится в собственности или аренде)/12.

Для участков, нормативная денежная оценка которых не проведена: МНЗ = нормативная денежная оценка 1 га земли в области × S × 0,05 × М/12.

В 2023 году средний размер налога составит 1,2-1,3 тысячи гривен за гектар, в 2024 году – 1,4-1,5 тысячи.



Инфографика: «Слово и дело»